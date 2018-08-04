صراع من نوع آخر وألفاظ حادة من تركي آل الشيخ تجاه محمد فضل.. تعرف على التفاصيل !

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شهد صباح اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي قيام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بشن هجوم عنيفاً للغاية على الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات في النادي الأهلي ومحلل قناة أون سبورت حالياً.

ويأتي ذلك بناءً على التصريحات التي أدلى بها الكابتن محمد فضل في مساء يوم أمس الجمعة عبر شاشة قناة أون سبورت، والتي أكد فيها أنه يحترم الشعب السعودي إلا أنه سوف يلجأ إلى القانون في المرة القادمة من أجل الرد على المستشار تركي آل الشيخ بسبب تخطيه للحدود في حقه على المستوى الشخصي.

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وإضافة إلى ذلك نفى الكابتن محمد فضل نهائياً كل ما قاله المستشار تركي آل الشيخ حول وجود رغبة لديه من أجل العمل في قناة بيراميدز، وخاصة بعدما أكد تركي آل الشيخ أن الكابتن محمد فضل لجأ إلى المعلق بلال علام من أجل التوسط له للعمل في قناة بيراميدز.

ومن جانبه قام المستشار تركي آل الشيخ بالرد على الكابتن محمد فضل اليوم السبت، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، حيث قال المستشار تركي آل الشيخ: “يا كذاب أرجع أقولك مدخلش الشعوب، يا تافه ليس أنا اللي اتصل بي بلال علام للعمل في القناة”.

وفي إطار حديثه قال أيضاً: “وسألته عن راتب ميدو وأنني لا أقل عن ميدو في الحجم، وتم رفض الفكرة تماماً لأنك فاشل في عملك وكان لك موقف في البطولة الرمضانية، أرجع أقول لك لا تدخل الشعوب، أنت أتفه من أن تمثل شعب مصر العظيم، متعملش بطل من لا شئ”.

كما أضاف أيضاً: “استحملنا مهازِلك في قضية أزارو ومحاولة إلصاق تهمة فشل الصفقة بي، لظروف حياتك الخاصة وقدرنا وسكتنا، لكن أن تلعب دور البطولة وأنت فاشل، وأفشل موسم تعاقدات في تاريخ الفريق في وقتك، وتحاول أن تختلق أعذار بنا للهروب، لا وألف لا، إذا أنت محلل في قناة أون المحترمة التي من المفروض تقف على مسافة واحدة من الجميع، فالزم حدودك”.

وفي ختام حديثه قال: “وإذا أنت تتكلم بصفة مدير تعاقدات فخليك في فريقك وركز فيه، لكن أن تلعب على عاطفة الجمهور، لا وألف لا، الجمهور أوعى منك وأنا قلت من آخر مداخلة لي الكل يركز في فريقه، مسألة تحور الحوارات وتعمل فيها بطل وحكايات وشعوب، لا اصحى، اصحى”.

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