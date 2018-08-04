موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الاحد 5/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

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ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد ويوفنتوس في هذه المباراة الودية.

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس تحديداً في تمام الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، سوف تكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد ويوفنتوس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الودية الثانية عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها في المباراة الماضية على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مما جعل قلق الجماهير الملكية كبيراً نوعاً ما بالرغم من أنها كانت مجرد مباراة ودية لم يُشارك فيها الريال بكامل نجومه.

ولا شك أن الاختبار أمام فريق يوفنتوس سوف يكون بمثابة فرصة مثالية للغاية بالنسبة إلى الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد الجديد، وذلك من أجل مواصلة العمل مع لاعبي الفريق الملكي حتى يصل الفريق إلى الدرجة المطلوبة من التجانس قبل موعد انطلاقة الموسم بعد أقل من أسبوعين فقط من الآن.

ومن جديد لن يكون الريال حاضراً مرة أخرى بكامل قوته في هذه المباراة، وخاصة في ظل عودة بقية اللاعبين الدوليين مؤخراً من العطلة الصيفية، علماً بأن الفريق الملكي سوف يكون بكامل تشكيلته الأساسية حينما يأتي موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق يوفنتوس أفضل حالاً بكثير من نظيره فريق ريال مدريد، وخاصة في الاستقرار الفني المثالي الذي يعيشه فريق يوفنتوس في السنوات الماضية مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مما قد يُسفر بدوره عن تتويج فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بكافة الألقاب التي سوف يُنافس عليها وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.

وبكل تأكيد بات فريق يوفنتوس هو أقوى فريق على الصعيد الأوروبي بأكمله قبل انطلاقة الموسم الجديد، وذلك في ظل الصفقات المدوية التي تعاقد معها نادي السيدة العجوز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن نادي يوفنتوس قد تعاقد مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف نادي ريال مدريد.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل نجح نادي يوفنتوس أيضاً في استعادة خدمات مدافعه الإيطالي الصلب ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف نادي ميلان الإيطالي، كما تعاقد نادي يوفنتوس أيضاً مع العديد من العناصر الأخرى البارزة على مستوى جميع الخطوط.

وهو الأمر الذي يجعله بالتالي أحد أبرز المرشحين لإزاحة فريق ريال مدريد من على عرشه كملكاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة بعد فريق الريال بالمسابقة في آخر ثلاث مواسم على التوالي دون أن يتمكن أي أحد من إيقافه بأي وسيلة ممكنة، علماً بأن فريق يوفنتوس لم يعرف طعم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 1996 حينما فاز باللقب حينها على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

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