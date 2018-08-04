ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو السبت 4/8/2018

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ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، نجح فريق باريس سان جيرمان في التتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي 2018 م بعد فوزه على حساب غريمه فريق موناكو بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الصين.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة والثلاثين والدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إضافة إلى اللاعب الشاب كريستوفر نكونكو في الدقيقة الأربعين، وأيضاً اللاعب الشاب تيمو وياه في الدقيقة السابعة والستين.

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وجاءت تشكيلة فريق باريس سان جيرمان الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: لاسانا ديارا / تياغو سيلفا / كيفن ريمان.

خط الوسط: داغبا / ماركو فيراتي / أدريان رابيو / ستانلي.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا / وياه / كريستوفر نكونكو.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق موناكو الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: دييغو بيناليو.

خط الدفاع: راجي / غليك / جيمرسون / سيرانو.

خط الوسط: اهولو / بيلي / يوري تيليمانس.

خط الهجوم: غرانسير / ستيفان يوفيتيتش / لوبيز.

المدير الفني: البرتغالي ليوناردو جارديم.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة في ظل سعي كلاً منهما إلى التتويج بلقب كأس السوبر من أجل بداية الموسم الجديد بطريقة مثالية للغاية.

وفي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص لمصلحة فريق باريس سان جيرمان في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً دون أن تُشكل الخطورة الحقيقية على مرمى فريق موناكو.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق موناكو فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة حينما سدد اللاعب البلجيكي يوري تيليمانس كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائد تياغو سيلفا قام بتغيير مسار الكرة لتخرج إلى ركلة ركنية وتبقى معها شباك الفريق الباريسي خالية من الأهداف.

ومع مرور الدقائق سيطر فريق باريس سان جيرمان نوعاً ما على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق موناكو إلى مناطقه الخلفية من أجل إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين نجح فريق باريس سان جيرمان في ترجمة سيطرته على المباراة، وذلك من خلال تسجيل هدفه الأول عبر النجم أنخيل دي ماريا الذي نفذ ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن حارس المرمى دييغو بيناليو من التصدي لها.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين تمكن فريق باريس سان جيرمان من تعزيز تقدمه في النتيجة، وهذه المرة حينما سجل له اللاعب الشاب كريستوفر نكونكو الهدف الثاني بعد استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق موناكو.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو الشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وموناكو، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق موناكو أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل العودة من جديد في أجواء المباراة، وذلك من خلال إشراك السنغالي كيتا بالدي إضافة إلى اللاعب الشاب سفيان ديوب.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق باريس سان جيرمان استمر في عملية استحواذه على الكرة بشكل كامل في إطار سعيه لتسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً، وفي مقابل ذلك ظهر العجز واضحاً للغاية على فريق موناكو من الناحية الهجومية.

وفي الدقيقة الخامسة والستين حاول الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان أن يقوم بتعزيز خطوطه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المدافع البرازيلي ماركينيوس بدلاً من الفرنسي المخضرم لاسانا ديارا.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير قضى فريق باريس سان جيرمان بشكل نهائي على أحلام فريق موناكو في المباراة، وذلك حينما نجح اللاعب الشاب تيمو وياه في تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه وسط حالة من الإنهيار البدني لكل لاعبي فريق موناكو بعكس لاعبي فريق باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين كاد فريق باريس سان جيرمان يُضيف الهدف الرابع له في المباراة، وهذه المرة حينما سدد اللاعب الشاب كريستوفر نكونكو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق الباريسي من رابع الأهداف.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والسبعين، جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع من عشاق نادي باريس سان جيرمان، والتي تمثلت في مشاركة النجم البرازيلي نيمار جونيور في المباراة بدلاً من الإيطالي ماركو فيراتي.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم فريق باريس سان جيرمان مهرجان أهدافه في المباراة بعدما سجل له النجم أنخيل دي ماريا الهدف الرابع، لتنتهي بعدها المباراة مباشرة على وقع تتويج الفريق الباريسي بلقب كأس السوبر الفرنسي.

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