موعد مباراة برشلونة وميلان الاحد 5/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وميلان، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق ميلان الإيطالي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وميلان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وميلان في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة برشلونة وميلان

موعد مباراة برشلونة وميلان، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق ميلان الإيطالي في فجر يوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وميلان تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وميلان

موعد مباراة برشلونة وميلان، سوف تكون مباراة برشلونة وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وميلان منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة وميلان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وميلان، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الودية الثالثة في معسكره الصيفي الحالي عازماً على تصحيح المسار، وذلك بعد البداية المخيبة له حتى هذه اللحظة في أول مباراتين خاضهما على الصعيد الودي قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد بعد أسبوعين فقط من الآن.

ولا شك أن ذلك لا يعكس على الإطلاق الصورة الحقيقية لفريق برشلونة، وخاصة في ظل غياب عدد كبير من النجوم اللامعة عن صفوف الفريق الكتالوني، علماً بأن أبرز هؤلاء النجوم هو البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعل ما يُزيد الضغوطات نوعاً ما على فريق برشلونة وخاصة على المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، أن فريقه سوف يبدأ الموسم الحالي بشكل مبكر عن بقية أندية الدوري الإسباني، وذلك بسبب خوض مباراة كأس السوبر الإسباني أمام فريق إشبيلية في اليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي.

أما على الجانب المقابل يبدو وضع فريق ميلان غير مستقر على الإطلاق، وذلك على الرغم من الصفقة التبادلية التي أجراها نادي الروسونيري في الآونة الأخيرة مع غريمه نادي يوفنتوس، حيث تخلى نادي ميلان عن خدمات المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي لصالح نادي يوفنتوس.

وفي مقابل ذلك تمكن نادي ميلان من الظفر بخدمات كلاً من المدافع الإيطالي ماتيا إضافة إلى الصفقة الأبرز بالنسبة إلى فريق الروسونيري في السنوات الطويلة الماضية، وهو النجم الأرجنتيني جونزالو هيغواين الذي من المتوقع أن ينقل نادي ميلان إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ميلان لا يزال غير مرشحاً على الإطلاق من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، وخاصة في ظل القوة الضاربة التي يمتلكها فريق يوفنتوس حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية على التوالي.

ولكن وفي الوقت ذاته سوف تقتصر طموحات فريق ميلان مرة أخرى على هدف واحد فقط لا غير، وهو إما إنهاء مسابقة الدوري الإيطالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب، أو إما الفوز بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم، وذلك حتى يضمن فريق الروسونيري من جديد مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بعد غياب طوال السنوات القليلة الماضية.

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