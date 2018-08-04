ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري السبت 4/8/2018

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ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، حقق فريق الزمالك فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بخمسة مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم الرابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة الأولى، إضافة إلى يوسف أوباما في الدقيقة الحادية عشر، وأيضاً المدافع محمود علاء في الدقيقة السابعة والثلاثين، وأيضاً المهاجم كاسونجو كابونجو في الدقيقة الخامسة والستين، وأخيراً اللاعب محمد عنتر في الدقيقة الحادية والثمانين.

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فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الاتحاد السكندري في المباراة المهاجم خالد قمر في الدقيقة السادسة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق الزمالك رصيده إلى 4 نقاط بينما استقر رصيد فريق الاتحاد السكندري عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الاتحاد السكندري الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رمزي خالد / مروان النجار / ويلسون / كريم الديب.

خط الوسط: ديدييه كوريه / نور السيد / خالد الغندور / محمد جدو.

خط الهجوم: خالد قمر / بناهيني.

المدير الفني: المصري محمد عمر.

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك تحديداً في الدقيقة الأولى حينما نجح فريق الزمالك في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر اللاعب محمود عبد المنعم كهربا عقب استغلاله ثغرة دفاعية في الخطوط الخلفية لفريق الاتحاد السكندري.

ولم يكتفِ فريق الزمالك بذلك وحسب، بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وأيضاً من أجل إسعاد جماهيره، وفي الدقيقة الحادية عشر تمكن الفارس الأبيض من تحقيق مبتغاه وهذه المرة حينما سجل له اللاعب يوسف أوباما الهدف الثاني وسط حالة من الإنهيار الدفاعي من جانب لاعبي فريق الاتحاد السكندري.

ومع مرور الدقائق واصل فريق الزمالك استحواذه على الكرة بشكل كامل تقريباً في إطار سعيه لزيادة حصيلة أهدافه في المباراة، وفي مقابل ذلك ظهر العجز واضحاً للغاية على فريق الاتحاد السكندري سواء من الناحية الهجومية أو حتى من الناحية الدفاعية.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين كاد فريق الزمالك ينجح في مسعاه، وهذه المرة حينما سدد اللاعب محمود عبد العزيز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من التشجيع للاعبين من طرف مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور من المدرجات.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حاول الكابتن محمد عمر مدرب فريق الاتحاد السكندري أن يقوم بإعادة التوازن من جديد إلى خط وسط ميدان فريقه، وذلك من خلال إشراك اللاعب أحمد مجدي بدلاً من اللاعب ديدييه كوريه.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الاتحاد السكندري في المباراة، فقد جاء في الدقيقة السابعة والعشرين وذلك حينما سدد المهاجم بناهيني كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين سنحت فرصة أخرى خطيرة للغاية لمصلحة فريق الاتحاد السكندري من أجل تقليص الفارق، وذلك حينما انفرد اللاعب رمزي خالد بحارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش، إلا أن تسديدة الأول اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس المرمى وسط حالة من الحسرة من طرف لاعبي الفريق السكندري.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، سنحت أمام فريق الزمالك فرصة مثالية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها المدافع محمود علاء بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة أبناء القلعة البيضاء.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط حاول فريق الاتحاد السكندري أن يُكثف من ضغطه على خط دفاع فريق الزمالك، إلا أن ذلك لم يُسفر عن أي شئ على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الزمالك عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي مقابل ذلك حاول فريق الاتحاد السكندري أن يعود من جديد في المباراة أو على الأقل أن يقوم بتقليص الفارق لكي يخرج بشكل شرفي من اللقاء في نهاية المطاف أمام جماهيره.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم خالد قمر الهدف الأول وسط غفلة من خط دفاع فريق الزمالك لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الحادية والستين تلقى فريق الزمالك ضربة موجعة، وذلك بعدما تعرض لاعبه محمود عبد المنعم كهربا إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما جعل المدرب السويسري كريستيان جروس مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب محمد عنتر.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير عاد فريق الزمالك لكي يحسم مرة أخرى نتيجة المباراة، وهذه المرة حينما سجل له المهاجم كاسونجو كابونجو الهدف الرابع وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي الزمالك في المدرجات.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين حاول المدرب السويسري كريستيان جروس أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بحثاً عن تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد إبراهيم بدلاً من اللاعب إبراهيم حسن.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين نجح فريق الزمالك في تحقيق مسعاه، وهذه المرة حينما سجل له اللاعب البديل محمد عنتر الهدف الخامس وسط حالة من الإنهيار الكبير من جانب كل لاعبي فريق الاتحاد السكندري.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يحدث أي شئ جديد على الإطلاق من الفريقين، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لمصلحة فريق الزمالك ليحصد بالتالي النقاط الثلاث الأولى له في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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