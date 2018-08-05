ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الأحد 5/8/2018

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ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على حساب نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة التاسعة والثلاثين، إضافة إلى النجم الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة السابعة والأربعين والدقيقة السادسة والخمسين.

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أما الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة فقد سجله الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

كيلور نافاس / داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / توني كروس / كريم بنزيمة / جاريث بيل / إيسكو / داني سيباييوس / ريجيو / خافي سانشيز / فالفيردي.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق يوفنتوس الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

فويتشيك تشيزني / ماتيا دي تشيليو / مهدي بن عطية / جورجيو كيليني / أليكس ساندرو / سامي خضيرة / ميراليم بيانيتش / كلاوديو ماركيزيو / فيديريكو بيرنارديسكي / جواو كانسيلو / فافيلي.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تحقيق الانتصار بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وفي الدقيقة الثانية عشر نجح فريق يوفنتوس في افتتاح التسجيل، وذلك بعدما سجل الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال هدفاً بالخطأ في مرماه وسط فرحة كبيرة من جانب جماهير نادي يوفنتوس في المدرجات.

ومن بعدها فرض فريق ريال مدريد سيطرتهُ نوعاً ما على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه لتعديل النتيجة ومن ثم قلب الطاولة على منافسه، وفي مقابل ذلك تراجع فريق يوفنتوس بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل المزيد من الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من جانب كلاً من الفريقين، وخاصة من جانب فريق ريال مدريد الذي ظهرت عليه بشكل واضح عدم الجاهزية من الناحية البدنية بسبب عودة معظم نجومه مؤخراً من العطلة الصيفية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والثلاثين، نجح فريق ريال مدريد في تعديل النتيجة وذلك عبر النجم الويلزي جاريث بيل الذي سدد بدوره كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة لم يستطع أي أحد التصدي لها لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر كل فريق في عملية البحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم أجرى المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي العديد من التعديلات على تشكيلة فريقه، ولعل أبرزها كان إشراك كلاً من الإسباني ماركو أسينسيو إضافة إلى الإسباني لوكاس فاسكيز وأيضاً البرازيلي فينيسيوس جونيورز بدلاً من الفرنسي كريم بنزيمة إضافة إلى الويلزي جاريث وأيضاً الألماني تونس كروس.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين تمكن فريق ريال مدريد من استغلال ثغرة في خط دفاع فريق يوفنتوس، لينجح على إثرها الفريق الملكي في تسجيل هدفه الثاني في المباراة والذي جاء عبر البديل ماركو أسينسيو.

ولم يكتفِ الفريق الملكي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره، وفي الدقيقة السادسة والخمسين تحقق له ما أراد وذلك حينما سجل له النجم الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثالث وسط حالة من الإنهيار من جانب خط دفاع فريق يوفنتوس.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين بسبب كثرة التبديلات التي أجراها كل مدرب على تشكيلة فريقه، ليستمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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