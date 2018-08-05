موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم الاحد 5/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة غريمه فريق تشيلسي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر سيتي وتشيلسي في هذه المباراة المهمة للغاية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة غريمه فريق تشيلسي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2018 م.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر سيتي وتشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، يدخل فريق مانشستر سيتي غمار أولى مبارياته الرسمية في الموسم الحالي عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه، وخاصة وأن الفوز بهذه المباراة سوف يُهدي فريق مانشستر سيتي أولى ألقاب الموسم الجديد، مما سوف يجعلها أفضل بداية ممكنة من أجل الدخول بمعنويات عالية في بقية التحديات المعقدة على مدار الموسم بأكمله.

ولا شك أن فريق مانشستر سيتي سوف يكون مرشحاً وبقوة مرة أخرى في الموسم الحالي من أجل التربع على عرش زعامة كرة القدم الإنجليزية، وذلك في ظل أسلوب اللعب المميز للغاية الذي يسير عليه الفيلسوف الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي.

وكان ذلك الأسلوب الذي أبهر كل عشاق كرة القدم الإنجليزية في الموسم الماضي، أسفر عن تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير للغاية عن كل ملاحقيه، على أمل أن يتحول ذلك الأداء إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يكون فريق مانشستر سيتي حاضراً في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية بكامل نجومه، حتى وإن غاب معظمهم عن فترة المعسكر الصيفي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العطلة الصيفية، إلا أن انطلاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من الآن جعل الجميع في حالة تأهب لا مثيل لها في ظل قوة المنافسة المتوقعة في الموسم الحالي.

أما على الجانب المقابل سوف يكون فريق تشيلسي خصماً في غاية الصعوبة في هذه المباراة بدون أدنى شك، وخاصة لأنها سوف تكون أول مباراة رسمية لفريق البلوز مع مدربه الإيطالي الجديد ماوريزيو ساري، مما سوف يجعل فريق مانشستر سيتي في حيرة كبيرة من أمره أمام فريق لا يُمكن دراسته من الناحية الفنية إلا عبر بعض المباريات الودية.

وبكل تأكيد تأمل جماهير نادي تشيلسي أن تظهر بصمة المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري بشكل واضح على الفريق اللندني منذ هذه المباراة، وذلك حتى يدخل فريق تشيلسي غمار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسبوع واحد فقط من الآن بكل قوة، وخاصة وأن فريق تشيلسي سوف يكون كامل تركيزه منصباً في الموسم الحالي على المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه.

ويبقى الأمر الوحيد المؤكد أن فريق تشيلسي سوف يدخل المباراة معتمداً على خطة هجومية متوازنة بعكس ما كان عليه الحال مع المدرب الإيطالي السابق لفريق البلوز وهو المدرب أنطونيو كونتي، على أمل أن يكون شكل فريق تشيلسي مغايراً تماماً في الموسم الحالي بعد الصورة الباهتة للغاية التي ظهر بها في الموسم الماضي بالرغم من فوزه بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي، إلا أنه فشل في تحقيق أي شئ آخر على مدار الموسم بأكمله على جميع المستويات.

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