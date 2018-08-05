إنذار شديد اللهجة من كارتيرون لنجوم الأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي !

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حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه إنذار شديد اللهجة إلى كل لاعبي فريق الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بين المارد الأحمر وبين مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أنه طالب كل لاعبي فريق الأهلي بضرورة تفادي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراته الماضية أمام فريق الإسماعيلي، والتي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق في يوم الخميس الماضي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أن خط هجوم فريق الأهلي يجب عليه التركيز جيداً في المباريات القادمة، وذلك بسبب كثرة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الفريق المنافس مما يكون له تأثيراً سلبياً على نتائج الفريق في نهاية المطاف.

كما شدد أيضاً المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في تصريحاته على أنه يحترم كثيراً فريق المصري البورسعيدي، كما يحترم أيضاً بشدة الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقد أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أيضاً أنه شاهد بعض المباريات في الآونة الأخيرة لفريق المصري البورسعيدي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو حتى على صعيد مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي من أجل دراسته بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق لليوم السابع من عمر الشهر الحالي، وذلك على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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