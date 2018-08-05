ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ الأحد 5/8/2018

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ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، حقق فريق بايرن ميونخ الألماني الفوز على حساب ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة التاسعة والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

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وجاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ماتيو دارميان / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: أندير هيريرا / فريد / أندرياس / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / مات هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / سيرجي جنابري / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: توماس مولر.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، في شوط المباراة الأول ومنذ انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول فريق بايرن ميونخ أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب نظراً لكونه يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وفي مقابل ذلك تراجع فريق مانشستر يونايتد نوعاً ما إلى منتصف ملعبه من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السابعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة، وذلك حينما سدد النجم الإسباني تياجو ألكانتارا كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا تصدى للكرة بنجاح وأبقى على شباكه نظيفة من الأهداف.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين، وذلك بسبب عدم الجاهزية البدنية لكلاً من الفريقين إضافة إلى الأجواء الحارة في القارة الأوروبية في الوقت الراهن بسبب فصل الصيف، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على مجريات المباراة وأيضاً على كل لاعبي الفريقين.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير على الإطلاق من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم حاول الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، ولعل أبرز هذه التعديلات قد تمثل في مشاركة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدلاً من النجم الألماني توماس مولر.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق بايرن ميونخ في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر النجم الإسباني خافي مارتينيز الذي استغل غفلة وسط خط دفاع فريق مانشستر يونايتد أثناء تنفيذ ركلة ركنية ليضع على إثرها فريقه البافاري في المقدمة.

وبعد الهدف بقليل أجرى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بعض التعديلات الغريبة على تشكيلة فريقه نظراً لكونها جاءت في النواحي الدفاعية، وذلك من خلال إشراك كلاً من المدافع الإنجليزي فيل جونز إضافة إلى المدافع الإنجليزي الآخر كريس سمالينج.

ومع مرور الدقائق عاد الهدوء لكي يُسيطر من جديد على مجريات اللعب بشكل كامل في ظل النهج الدفاعي الذي اتبعه فريق مانشستر يونايتد منذ بداية المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق بايرن ميونخ في نهاية المطاف.

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