كارتيرون يُفاجئ جماهير الأهلي بقرار غريب قبل مواجهة المصري البورسعيدي

Advertisements

فاجأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير القلعة الحمراء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد قراره الغريب قبل المواجهة القادمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم الأحد أن يخوض كل اللاعبين المستبعدين من قائمة المباراة القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي مباراة ودية في صباح يوم غداً الإثنين أمام شباب فريق الأهلي وتحديداً مواليد عام 1997.

Advertisements

ومن المقرر أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالإعلان في صباح يوم غداً الإثنين قبل هذه المباراة الودية عن قائمة فريق الأهلي في مباراته القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي سوف تُقام في مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون سعياً منه لتجهيز كل لاعبي فريق الأهلي، وذلك من أجل ضمان جاهزية كل اللاعبين على مدار الموسم الحالي بأكمله في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر على كافة المستويات.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019