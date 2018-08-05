عقوبة تاريخية تنتظر الزمالك من الفيفا.. تعرف على التفاصيل الكاملة !

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كشف هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس من شهر أغسطس الحالي عن صدمة كبيرة للغاية لكل عشاق نادي الزمالك، وذلك بخصوص مشاكل مستحقات اللاعبين الأجانب السابقين للفارس الأبيض.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أكد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن نادي الزمالك بات مهدداً بتسليط عقوبة تاريخية عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب مشاكل المستحقات المتأخرة لكل اللاعبين الأجانب السابقين لفريق الزمالك.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار هاني زادة إلى أن نادي الزمالك مازال يواجه أربع مشاكل بخصوص مستحقات اللاعبين الأجانب السابقين للفريق، وهو ما يعني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يخصم من رصيد فريق الزمالك 24 نقطة في مسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك بمعدل 6 نقاط عن كل مشكلة.

كما شدد أيضاً هاني زادة في تصريحاته على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف يحسم الأمر بشكل نهائي في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل كآخر موعد لهذه الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه المشاكل قد تحرم أيضاً نادي الزمالك من إتمام أي صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويجدر الإشارة إلى أن المشاكل الأربعة التي يواجهها نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة، تتمثل في كلاً من المهاجم الغاني أجوجو إضافة إلى الكاميروني أليكسيس موندومو، وأيضاً اللاعب الغاني كريم الحسن وأخيراً المشكلة مع نادي ماريتيمو البرتغالي بسبب لاعب نادي الزمالك حالياً محمد إبراهيم.

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