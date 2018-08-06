موعد مباراة الأهلي والمصري الثلاثاء 7/8/2018 في الدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والمصري البورسعيدي في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، سوف تكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، كما ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة.

آخر تحضيرات الأهلي والمصري البورسعيدي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على العودة من جديد إلى المسار الصحيح بعد سقوطه في فخ التعادل في المباراة الأولى أمام ضيفه فريق الإسماعيلي.

ولا شك أن التعادل أمام فريق الإسماعيلي جعل ثقة جماهير القلعة الحمراء تهتز نوعاً ما في إمكانيات الفريق، وخاصة وأن المارد الأحمر يجد نفسه مطالباً بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الأهلي مطالباً من جانب جماهيره الغفيرة بضرورة المنافسة بكل قوة على مختلف الجبهات في كل موسم سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري.

وبكل تأكيد لا يوجد هناك أي وقت على الإطلاق أمام فريق الأهلي من أجل التحسر على تعثر له على الصعيد المحلي، وخاصة في ظل ضغط المباريات الكبير على المارد الأحمر نظراً لكثرة البطولات التي يُشارك بها الفريق.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي سوف يجد نفسه بعد أياماً قليلة فقط مطالباً بخوض مباراة صعبة في البطولة العربية للأندية أمام فريق النجمة اللبناني بعد المباراة التي سوف تجمعه مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته يمتلك فريق الأهلي قائمة كبيرة مكونة من عناصر مميزة للغاية قادرة على المنافسة بكل قوة على كافة الجبهات، على أن يبقى العائق الوحيد أمام المارد الأحمر هو كثرة الإصابات التي يتعرض لها لاعبو فريق الأهلي على مدار الموسم بأكمله.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة فريق الأهلي التي سوف تخوض المباراة القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن المستبعدين عن هذه القائمة هم: أحمد علاء / إسلام محارب / جونيور أجايي / أحمد حمدي / محمد نجيب / كريم نيدفيد / باسم علي / أحمد الشيخ / باكا / أحمد حمودي.

أما قائمة فريق الأهلي في هذه المباراة الهامة أمام فريق المصري البورسعيدي فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول / محمد هاني / أحمد فتحي / أيمن أشرف.

خط الوسط: هشام محمد / محمد شريف / مؤمن زكريا / وليد سليمان / عمرو السولية / ميدو جابر / ناصر ماهر / حسام عاشور.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / وليد سليمان / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وعلى الجانب المقابل يبدو فريق المصري البورسعيدي في وضعية مثالية للغاية مع مديره الفني الكابتن حسام حسن، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق المصري البورسعيدي بات على مشارف التأهل لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق المصري البورسعيدي بدأ مشواره أيضاً في مسابقة الدوري المصري الممتاز من خلال انتصاره على حساب نظيره فريق الجونة بهدف وحيد دون مقابل، مما جعل جماهير النادي المصري البورسعيدي تطمح في أن ينجح الفريق البورسعيدي في احتلال مركز الوصافة على أقل تقدير في الموسم الحالي، وذلك حتى يضمن فريق المصري البورسعيدي مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم.

ويعتمد الكابتن حسام حسن في الموسم الحالي على قائمة مكونة من 25 لاعباً، علماً بأن هذه القائمة تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود / أحمد بوسكا / محمود السيد.

خط الدفاع: محمد شطة / إسلام صلاح / محمد كوفي / أحمد عبد الموجود / مصطفى مارسيلو / أحمد شوشة / أحمد خالد / محمود حمد.

خط الوسط: فريد شوقي / عمرو موسى / إسلام عيسى / أحمد شكري / عبد الناصر / حجاج عويس / إيزي ايميكا / توريك جبرين / محمد جابر / محمود القط.

خط الهجوم: أحمد جمعة / محمد عبد اللطيف / أحمد ياسر / محمود وادي.

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