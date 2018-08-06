موعد مباراة ليفربول وتورينو بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 7/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وتورينو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق تورينو الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وتورينو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول تورينو.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وتورينو، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وتورينو في هذه المباراة الودية.

موعد مباراة ليفربول وتورينو

موعد مباراة ليفربول وتورينو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق تورينو الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وتورينو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول وتورينو

موعد مباراة ليفربول وتورينو، سوف تكون مباراة ليفربول وتورينو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسام الدمسيسي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وتورينو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وتورينو والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وتورينو، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الودية الأخيرة في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع تقديم أداء مميز للغاية طوال المباراة، وخاصة وأنه سوف يبدأ مشواره في مطلع الأسبوع القادم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا شك أن فريق ليفربول بات في أفضل حالة بدنية ممكنة قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ليفربول نجح في مباراته الماضية في اكستاح نظيره فريق نابولي الإيطالي في مباراة ودية بخماسية نظيفة، مما يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول سوف يأكل الأخضر واليابس مع انطلاقة الموسم الجديد.

ويأمل عشاق نادي ليفربول أن يتألق فريقهُم في الموسم الحالي مثلما كان الحال في الموسم الماضي، ولكن وفي الوقت ذاته يأمل عشاق الريدز أيضاً أن ينجح فريق ليفربول هذه المرة في الفوز بالألقاب وليس مجرد الاكتفاء بتقديم أداء ممتع للجماهير بدون ألقاب في نهاية المطاف.

حيث قدم فريق ليفربول كرة قدم جميلة لا مثيل لها في الموسم الماضي من الناحية الهجومية، وعلى الرغم من ذلك إلا فريق الريدز فشل في نهاية في الفوز بأي لقب على الإطلاق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، علماً بأن فريق ليفربول كان وصل إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ولكنه خسر اللقب في النهاية لصالح فريق ريال مدريد الإسباني.

وبكل تأكيد سوف يكون فريق ليفربول قوياً للغاية من الناحية الهجومية في الموسم الحالي أيضاً، وخاصة بعدما تمكنت إدارة نادي ليفربول من الحفاظ على ثلاثي خط الهجوم الناري، والذي يتألف من المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ولم تكتفِ إدارة نادي ليفربول بذلك وحسب، بل عملت أيضاً خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على تدعيم خط هجوم الفريق بأفضل وسيلة ممكنة، وقد تأكد ذلك من خلال إعادة الإنجليزي دانييل ستوريدج من الإعارة إضافة إلى التعاقد مع السويسري شيردان شاكيري قادماً من صفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يبدأ فريق ليفربول مشواره في مسابقة الدوري الإنجليزي من خلال مواجهة في غاية الصعوبة في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، وذلك حينما يستقبل ضيفه اللندني العنيد للغاية وهو فريق وست هام يونايتد على ملعب أنفيلد رود.

ومن أجل خوض هذه المباراة في أفضل حالة ممكنة، سوف يكون فريق ليفربول مطالباً بتقديم استعراض كبير أمام جماهيره في المباراة الودية الأخيرة له أمام ضيفه فريق تورينو، والتي من المتوقع أن تكون في غاية السهولة على لاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب.

ومن جانبه سوف يقوم المدرب الألماني يورغن كلوب بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / راجنار كلافان / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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