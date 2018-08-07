تعرف على رد فعل اتحاد الكرة بعد اعتزال السد العالي “عصام الحضري” دولياً

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قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بالتعليق في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم السادس من شهر أغسطس الحالي على قرار السد العالي عصام الحضري، وذلك بخصوص اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي على الصعيد الدولي بعد مسيرة دامت لمدة 22 عاماً مع المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم.

حيث قام الاتحاد المصري لكرة القدم بإصدار بياناً رسمياً تعقيباً على قرار اعتزال السد العالي عصام الحضري على الصعيد الدولي، وقد جاء نص ذلك البيان على النحو التالي: “كل الأمنيات الطيبة لعصام الحضري بمناسبة اعتزاله رسمياً على المستوى الدولي”.

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كما جاء في نص البيان أيضاً: “بعد رحلة طويلة تجاوزت ال22 عاماً، ومشوار مشرف بكونه أكبر لاعب في العالم يُشارك في بطولة كأس العالم منذ نشأتها حتى الآن، بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده لتحقيق إنجازات عدة على مختلف الأصعدة”.

ويأتي ذلك البيان بمثابة أبسط تكريم للسد العالي عصام الحضري بعد العطاء الغزير الذي قدمه طوال مسيرته الرياضية على الصعيد الدولي، علماً بأن السد العالي عصام الحضري سبق له وأن نجح في التتويج رفقة المنتخب الوطني المصري بلقب كأس أمم أفريقيا في 4 مناسبات سابقة على مر التاريخ.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث نجح السد العالي عصام الحضري أيضاً في المشاركة رفقة منتخب بلاده مصر في بطولة كأس القارات في صيف عام 2009 على أرض دولة جنوب أفريقيا، كما شارك أيضاً رفقة المنتخب الوطني المصري أخيراً في بطولة كأس العالم في صيف العام الحالي 2018 على أرض دولة روسيا.

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