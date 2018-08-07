موعد مباراة ريال مدريد وروما الاربعاء 8/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وروما، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وروما، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وروما.

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موعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي في فجر يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وروما تحديداً في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحاً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وروما

موعد مباراة ريال مدريد وروما، سوف تكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وروما منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وروما والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وروما، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الودية قبل الأخيرة في معسكره الصيفي الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل منح جماهيره الثقة الكاملة قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد.

ولا شك أن ثقة جماهير الريال في الفريق الملكي باتت كبيرة للغاية، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الريال في المباراة الودية الماضية على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثية، ولعل ما جذب إهتمام الجماهير الملكية أكثر هو ذلك الأداء المثالي الذي قدمه الفريق بالرغم من العديد من الغيابات في تشكيلة الفريق بسبب العطلة الصيفية.

ويبقى الهدف الرئيسي الآن بالنسبة إلى الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد، هو إعداد فريقه بأفضل صورة ممكنة قبل موعد مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام الجار فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد عشرة أيام تقريباً من الآن.

وبكل تأكيد سوف يُساهم لقب كأس السوبر الأوروبي في رفع معنويات كل لاعبي الفريق الملكي قبل بداية التحديات المعقدة على كافة المستويات، وذلك سواء على صعيد مسابقة الدوري الإسباني أو على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا أو حتى على صعيد مسابقة كأس ملك إسبانيا.

ومن المؤكد أن الهدف الرئيسي لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، هو المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإسباني في المقام الأول بعدما تخلى عنه في الموسم الماضي لغريمه التقليدي فريق برشلونة.

أما الضغط الأكبر على الفريق الملكي سوف يكون في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاصة وأن فريق ريال مدريد سيطر على لقب المسابقة الأعرق أوروبياً في آخر ثلاثة مواسم على التوالي، مما يجعل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي مطالباً بضرورة الحفاظ على ذلك الإرث الكبير على أمل النجاح في التتويج باللقب الرابع عشر في تاريخ النادي الملكي.

ولعل ما يُعطي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا أهمية كبرى بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، أن المباراة النهائية للمسابقة سوف تُقام في العاصمة الإسبانية مدريد وتحديداً على ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بنادي أتلتيكو مدريد، مما يجعل الجماهير المدريدية تحلم بالتتويج باللقب الأغلى في قلب العاصمة الإسبانية مدريد.

وعلى الرغم من أن فريق ريال مدريد فقد قبل انطلاقة الموسم الحالي اثنين من أبرز عوامل نجاحه في السنوات القليلة الماضية، إلا أن الفريق الملكي دائماً لا يقف على أي أحد مهما كان حجمه سواء لاعباً أو حتى مدرباً.

وقد رحل عن صفوف النادي الملكي في الصيف الحالي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أولاً، قبل أن يرحل عنه ثانياً الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تعاقد بدوره مع نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية أنعشت خزائن النادي الملكي بمبلغ 112 مليون يورو تقريباً.

ومن جانبه سوف يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام فريق روما على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ناتشو فيرنانديز / ريجو / ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / إيسكو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور.

أما على الجانب المقابل تُعتبر هذه المباراة في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق روما، وخاصة وأن فريق الذئاب يسعى في الموسم الحالي إلى الفوز بالألقاب وليس مجرد المنافسة بقوة مثلما حدث في الموسم الماضي.

ويأمل عشاق نادي روما أن ينجح فريقهُم في الموسم الحالي في المنافسة بكل قوة في المقام الأول على لقب الدوري الإيطالي، وذلك على الرغم من صعوبة ذلك كثيراً وخاصة في ظل القوة الضاربة التي أصبح عليها فريق يوفنتوس، علماً بأن فريق يوفنتوس هو حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر سبعة مواسم على التوالي مما يؤكد على صعوبة مهمة فريق روما كثيراً في الموسم الحالي.

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