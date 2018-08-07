تعرف على تشكيل الأهلي والمصري المتوقع في مباراة اليوم بالدوري المصري

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يشهد مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي صداماً مرتقباً للغاية، وذلك حينما يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً للغاية على مضيفه فريق المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في يوم أمس الإثنين عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تكونت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد هاني / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / محمد شريف / ميدو جابر / وليد سليمان / مؤمن زكريا / ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

أما الأسماء التي استبعادها من قائمة المباراة أمام فريق المصري البورسعيدي، فهي: إسلام محارب / أحمد علاء / جونيور أجايي / أحمد حمدي / محمد نجيب / كريم نيدفيد / باسم علي / أحمد الشيخ / باكا / أحمد حمودي، علماً بأن هذه الغيابات جاءت إما لأسباب فنية أو إما بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / وليد سليمان / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل من المتوقع أن يقوم الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد شطة / إسلام صلاح / محمد كوفي / أحمد عبد الموجود.

خط الوسط: فريد شوقي / عمرو موسى / إسلام عيسى / أحمد شكري.

خط الهجوم: أحمد جمعة / محمد عبد اللطيف.

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