موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري المصري الاربعاء 8/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في عصر يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والإنتاج الحربي في هذه المباراة.

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موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة ضيفه فريق الإنتاج الحربي في عصر يوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت الأولى HD، كما ستكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، وأخيراً سوف تكون مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز.

آخر تحضيرات بيراميدز والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته الثانية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه إضافة إلى محاولة تحسين أدائه الفني على أرض الملعب بعكس ما كان عليه الحال في مباراته الماضية.

ولا شك أن معنويات فريق بيراميدز سوف تكون مرتفعة للغاية وفي أفضل حالاتها، وخاصة بعدما نجح الفريق في تحقيق الانتصار له في التاريخ تحت مسماه الجديد في المباراة الماضية، وذلك على حساب مضيفه فريق إنبي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل فريق بيراميدز يحصد أول ثلاث نقاط له في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن البرازيلي ألبرتو المدير الفني لفريق بيراميدز لا يزال يُدرك جيداً أنه ينتظره الكثير من العمل في الفترة القادمة، وذلك من أجل تحسين شكل الفريق على أرض الملعب مع العلم بأن انتصار فريق بيراميدز في المباراة الماضية جاء في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك الهدف الوحيد جاء أيضاً من ركلة حرة مباشرة عبر اللاعب محمد مجدى أفشة.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق بيراميدز لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت، وذلك من أجل خلق التجانس بين كافة اللاعبين المتواجدين داخل الفريق، وخاصة وأن فريق بيراميدز تعاقد تقريباً مع حوالي فريق كامل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة بقوة على كافة الألقاب المحلية في الموسم الحالي.

وفي المباراة الماضية أمام فريق إنبي ظهر خلل واضح على فريق بيراميدز، وذلك تحديداً بخصوص مستوى اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق، حيث ظهر كلاً من اللاعبين البرازيليين الأربعة الذين تعاقد معهم النادي بشكل باهت للغاية دون أي لمحات فنية مثلما هو معروف عن كرة القدم البرازيلية.

والآن سوف نستعرض لكم القائمة الكاملة لفريق بيراميدز في موسم 2018 / 2019 م:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / المهدي سليمان / أحمد دعدور.

خط الدفاع: عبدالله بكري / عمرو الميداني / علي جبر / إسلام صيام / حمادة طلبة / عمر جابر / رجب بكار / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد فتحي / مهند لاشين / محمد رزق / أحمد توفيق / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق / أحمد عفيفي / كارلوس كينو / داني شاهين / كارلوس إدواردو / شريف دابو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا / ناصر منسي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني البرازيلي ألبرتو بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / أحمد توفيق / كارلوس كينو / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا.

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