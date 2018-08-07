ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي الثلاثاء 7/8/2018

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ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، حقق فريق الأهلي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من المدافع المالي ساليف كوليبالي في الدقيقة الحادية، إضافة إلى المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة الثالثة والسبعين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2018 م، وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 4 نقاط وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق المصري البورسعيدي عند 3 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / ناصر ماهر / وليد سليمان / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق المصري البورسعيدي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: مصطفى مارسيلو / إسلام صلاح / محمد كوفي / محمد شطة.

خط الوسط: إيزي ايميكا / حجاج عويس / توريك جبرين / إسلام عيسى / أحمد شكري.

خط الهجوم: محمود وادي.

المدير الفني: المصري حسام حسن.

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثانية من عمر اللقاء كاد فريق المصري البورسعيدي يُفجر مفاجأة مدوية للغاية، وذلك حينما سدد اللاعب المتألق إسلام عيسى كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل وسط حالة من الترقب الشديد من طرف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الأهلي فلم يتأخر كثيراً، وذلك بعدها بدقيقتين فقط لا غير حينما سدد اللاعب الشاب ناصر ماهر كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى أحمد مسعود.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك التهديد وحسب بل بحث عن تسجيل هدفه الأول في المباراة في أسرع وقت ممكن، وفي الدقيقة الحادية عشر نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له المدافع المالي ساليف كوليبالي أولى الأهداف بعد استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق المصري البورسعيدي.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما سواء من جانب فريق الأهلي أو حتى من جانب فريق المصري البورسعيدي، وذلك على الرغم من تأخر الأخير في النتيجة منذ الدقائق الأولى في عمر المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين، تلقى فريق الأهلي ضربة موجعة للغاية بعدما تعرض لاعبه عمرو السولية إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما جعل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب هشام محمد بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على ما هو عليه دون أي تغيير على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم محمود البنا صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لتعديل النتيجة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك اللاعب محمد عبد اللطيف بدلاً من اللاعب مصطفى مارسيلو.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين واصل الكابتن حسام حسن عملية تعزيز خطوطه الأمامية من أجل تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وهذه المرة من خلال إشراك المهاجم أحمد جمعة بدلاً من اللاعب توريك جبرين.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن يقوم بتعزيز خطوطه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المدافع أيمن أشرف بدلاً من اللاعب الشاب ناصر ماهر.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين حسم فريق الأهلي الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق المصري البورسعيدي وسط فرحة عارمة من دكة بدلاء فريق الأهلي.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب فريق الأهلي نظراً إلى تقدمه المريح في النتيجة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق الأهلي بهدفين مقابل لا شئ.

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