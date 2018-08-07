تعرف على تردد قناة بيراميدز الناقلة للدوري المصري على القمر الصناعي نايل سات

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شهد مطلع شهر أغسطس الحالي من العام 2018 ولادة قناة رياضية مصرية فضائية جديدة وهي قناة “بيراميدز”، والتي تُعتبر مدعومة بشكل رئيسي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، علماً بأن القناة قد بدأت بثها بشكل رسمي تزامناً مع أولى مباريات فريق بيراميدز بمسماه الجديد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت فكرة إنشاء قناة بيراميدز بعدما نجح المستشار تركي آل الشيخ رفقة بعض المستثمرين الأجانب في شراء نادي الأسيوطي سبورت، ومن ثم قاموا بتغيير كل شئ في النادي بداية من اسمه ليتحول إلى نادي بيراميدز وحتى معظم العاملين داخل النادي سواء داخل مجلس الإدارة أو حتى على صعيد اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

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وفي إطار دعم الرياضة المصرية قرر المستشار تركي آل الشيخ إنشاء قناة بيراميدز، وذلك لكي تكون مهتمة أولاً بنقل كافة أخبار نادي بيراميدز في السنوات القادمة، إضافة إلى نقل أيضاً كافة أخبار كرة القدم المصرية وحتى العالمية.

ويُمكن لعشاق كرة القدم المصرية في كل مكان متابعة قناة بيراميدز على القمر الصناعي نايل سات، علماً بأن قناة بيراميدز يتم بثها عبر تقنية SD وأيضاً عبر تقنية HD عالي الجودة، وإليكم الأن تردد قناة بيراميدز HD وأيضاً قناة بيراميدز SD على القمر الصناعي نايل سات:

تردد قناة بيراميدز HD على القمر الصناعي نايل سات: 11334، أفقي، 5/6، 27500.

تردد قناة بيراميدز SD على القمر الصناعي نايل سات: 12015، عمودي، 5/6، 27500.

وكانت قناة بيراميدز قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فور انطلاقها في مطلع شهر أغسطس الحالي، عن حصولها على حقوق جميع مباريات فريق بيراميدز في الموسم الحالي، وذلك سواء على صعيد مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى على صعيد مسابقة كأس مصر.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن قناة بيراميدز قد حصلت أيضاً على حقوق نقل 10 مباريات من مسابقة الدوري المصري الممتاز بإختيارها على مدار الموسم بأكمله، علماً بأن هذه المباريات هي التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين نظيره فريق الإسماعيلي إضافة إلى مباراة فريق الأهلي مع غريمه التقليدي فريق الزمالك.

كما سوف يتم نقل أيضاً مباراة فريق الزمالك مع نظيره فريق الإسماعيلي، إضافة إلى مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، وأخيراً مباراة فريق الزمالك مع نظيره فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن جميع هذه المباريات سوف يتم نقلها عبر قناة بيراميدز سواء في الدور الأول أو حتى في الدور الثاني.

وقد حصلت قناة بيراميدز أيضاً على حقوق بث خمس مباريات فقط من مسابقة كأس مصر، علماً بأن ثلاثة من هذه المباريات تشمل كلاً من مباراتي الدور نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر.

ولن تكتفِ قناة بيراميدز بذلك وحسب، وخاصة في ظل سعي المسؤولين عن القناة لجعلها أفضل قناة رياضية مصرية في وقت قصير للغاية، علماً بأن إدارة قناة بيراميدز عملت طوال الفترة الماضية على التعاقد مع أسماء لامعة للغاية في كرة القدم المصرية سواء من أجل تقديم الأستوديوهات أو خاصة من أجل تحليل المباريات.

ويكفي الإشارة إلى أن إدارة قناة بيراميدز قد تعاقدت على الصعيد التحليلي مع الكابتن خالد بيومي، إضافة إلى الكابتن أحمد حسام ميدو وأيضاً الكابتن حسن المستكاوي، أما على مستوى تقديم البرامج أو الأستوديوهات التحليلية فقد تعاقدت إدارة قناة بيراميدز مع الكابتن مدحت شلبي إضافة إلى الكابتن خالد الغندور وأيضاً الكابتن إبراهيم عبد الجواد.

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