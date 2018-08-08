ملخص مباراة ريال مدريد وروما الأربعاء 8/8/2018

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ملخص مباراة ريال مدريد وروما، حقق فريق ريال مدريد الإسباني الفوز على حساب نظيره فريق روما الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في فجر اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد في المباراة كلاً من النجم الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة الثانية، إضافة إلى النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الخامسة عشر، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق روما في المباراة الهولندي كيفن ستروتمان في الدقيقة الثالثة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

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وجاءت تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ريجو.

خط الوسط: توني كروس / داني سيبايوس / إيسكو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق روما الأساسية في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / فيديريكو فازيو / ماركانو / ألكسندر كولاروف.

خط الوسط: دانييلي دي روسي / كريستانتي / خافيير باستوري.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي / دييغو بيروتي / إيدين دجيكو.

المدير الفني: الإيطالي دي فرانشيسكو.

ملخص مباراة ريال مدريد وروما والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وروما، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق ريال مدريد أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب منذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء، وذلك بالرغم من كونها مجرد مباراة ودية فقط لا غير.

وفي الدقيقة الثانية نجح فريق ريال مدريد في ترجمة نواياه بشكل سريع للغاية، وذلك حينما سجل له النجم الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الأول إثر انفراده بحارس المرمى روبن أولسن الذي لم يتمكن من فعل أي شئ من أجل التصدي لهذه الكرة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق روما فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة حينما سدد المهاجم البوسني إيدين دجيكو كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى كيلور نافاس تصدى للكرة وأنقذ مرمى فريقه بنجاح.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه فريق روما عن تعديل النتيجة، ضرب الفريق الملكي مرة أخرى بقوة وذلك بعدما نجح في تسجيل هدفه الثاني في المباراة الدقيقة الخامسة عشر عبر النجم الويلزي جاريث بيل بطريقة رائعة للغاية وسط فرحة عارمة من طرف جماهير النادي الملكي في المدرجات.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد فريق ريال مدريد يُضيف ثالث أهدافه في المباراة وذلك حينما سدد النجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى السويدي روبن أولسن أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على إثارة المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر بحث كلاً من الفريقين عن تسجيل الأهداف دون أي ينجح أي منهما في تحقيق ذلك، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ريال مدريد وروما والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ريال مدريد وروما، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول كل مدرب أن يقوم بإجراء بعض التعديلات على تشكيلة فريقه، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لكل اللاعبين من أجل المشاركة في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والستين سنحت أمام فريق ريال مدريد فرصة مثالية للغاية من أجل تسجيل هدفه الثالث في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور كرة رائعة للغاية من على حدود منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى البديل.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب تماماً من كلا الفريقين، وخاصة في ظل العديد من التغييرات التي أجراها كل مدرب على تشكيلة فريقه، مما كان له تأثيراً سلبياً للغاية على المستوى الفني للمباراة بشكل عام كما هو الحال دائماً في معظم المباريات الودية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثالثة والثمانين تمكن فريق روما من تقليص الفارق، وذلك بعدما سجل له القائد الهولندي كيفن ستروتمان الهدف الأول بعد استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق ريال مدريد الشاب في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الوضع استمر على حاله في الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد.

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