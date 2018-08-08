مصادر صحفية إنجليزية تكشف عن مفاجأة بخصوص محمد النني

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي عن مفاجأة مدوية، وذلك بخصوص المصري محمد النني متوسط ميدان نادي أرسنال الإنجليزي قبل موعد انطلاقة الموسم الجديد بأيام قليلة فقط من الآن.

حيث أشارت المصادر إلى أن اللاعب المصري محمد النني بات مهدداً بالرحيل عن صفوف نادي أرسنال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك على الرغم من قيام إدارة نادي أرسنال بتجديد عقد اللاعب في الدور الثاني من عمر الموسم الماضي لفترة طويلة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال يرغب بشدة في التعاقد مع المدافع الكرواتي فيدا لاعب نادي بيشكتاش التركي في الساعات الأخيرة القادمة من عمر الميركاتو الصيفي الإنجليزي، وهو الأمر الذي قد يدفع إدارة نادي أرسنال إلى بيع لاعب أو اثنين من صفوف الفريق اللندني من أجل تمويل هذه الصفقة.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن اللاعب المصري محمد النني يُعتبر أول المهددين بالرحيل عن نادي أرسنال من خلال بيعه في الصيف الحالي، ولا يقتصر الأمر عليه فحسب بل تضم القائمة أيضاً كلاً من المهاجم الإنجليزي داني ويلباك إضافة إلى حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا.

ومن المقرر أن يُغلق الميركاتو الصيفي الحالي أبوابه مع نهاية يوم غداً الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي، علماً بأن ذلك لن يحدث إلا داخل إنجلترا فقط لا غير وبالتالي لا يُمكن لأي نادي إنجليزي شراء أي لاعب انطلاقاً من يوم غداً وحتى اليوم الأخير من عمر شهر أغسطس وهو الموعد المقرر من أجل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي في كافة أنحاء العالم.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن أي نادي إنجليزي يُمكنه أن يقوم ببيع أي لاعب طوال تلك الفترة القادمة، وهو الأمر الذي يجعل مستقبل اللاعب المصري محمد النني في خطر كبير، وخاصة في حالة عدم اقتناع المدرب الإسباني أوناي إيمري بقدراته في خط وسط الميدان.

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