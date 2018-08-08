محمد يوسف يكشف حقيقة تدخل تركي آل الشيخ من أجل تعطيل الأهلي في الدوري

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كشف الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي حقيقة تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك من أجل تعطيل مسيرة فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

حيث انتشرت في الآونة الأخيرة وتحديداً منذ انطلاقة مسيرة فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد الأنباء في الوسط الرياضي المصري، والتي أشارت إلى أن المستشار تركي آل الشيخ قد رصد مكافآت مالية كبيرة سواء لفريق الإسماعيلي أو حتى لفريق المصري البورسعيدي، وذلك من أجل تحقيق الانتصار على حساب فريق الأهلي.

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ومن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الأربعاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن محمد يوسف أن النادي الأهلي لا يُركز نهائياً على هذه الأمور، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجميع داخل النادي الأهلي يُركز فقط على تأدية عمله بشكل جيد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، كما شدد أيضاً على أن رد النادي الأهلي دائماً ما يكون من خلال فريق الكرة على أرض الملعب.

وعن قائمة فريق الأهلي النهائية في البطولة العربية للأندية، أشار الكابتن محمد يوسف في تصريحاته إلى أنه سوف يعقد جلسة خاصة اليوم الأربعاء مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي، وذلك من أجل حسم كافة الأسماء في قائمة المارد الأحمر في البطولة العربية للأندية، وخاصة وأن آخر موعد من أجل إرسال القوائم النهائية سوف يكون غداً الخميس.

وفي ختام تصريحاته تحدث الكابتن محمد يوسف عن ميركاتو النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث تعجب الكابتن محمد يوسف من حديث معظم النادي حول عدم قيام النادي الأهلي بالتعاقد مع صفقات قوية في الصيف الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

كما أضاف أيضاً أن الجهاز الفني لفريق الأهلي نجح في استعادة كلاً من الثنائي مؤمن زكريا إضافة إلى ناصر ماهر من الإعارة، وأيضاً بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي يُعطي الفرصة لبعض اللاعبين مثل ميدو جابر إضافة إلى صلاح محسن، مما يجعل فريق الأهلي يمتلك فريقاً قوياً في نهاية المطاف بحسب رؤية الجهاز الفني.

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