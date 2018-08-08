موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري الخميس 9/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الخميس الموافق لليوم الثامن من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الترجي الرياضي والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري

موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 غير المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، على أن يتم تحديد معلق المباراة في وقت لاحق.

آخر تحضيرات الترجي الرياضي والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، يدخل فريق الترجي الرياضي التونسي غمار مباراته المهمة للغاية في البطولة العربية للأندية أمام فريق الاتحاد السكندري، وهو عازماً على العودة بنتيجة إيجابية من خارج أرضه، والتي قد تُساعده كثيراً في مباراة الإياب على الملعب الأولمبي في رادس.

ولا شك أن فريق الترجي الرياضي يملك دوافع كبيرة للغاية من أجل المنافسة بكل قوة على لقب البطولة العربية للأندية، وخاصة وأنه يُعتبر حامل لقب المسابقة في نسخة العام الماضي 2017، وذلك بعدما فاز على حساب فريق الفيصلي الأردني في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية بين الفريقين.

ولا شك أن الحوافز المالية الكبيرة في النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية، سوف تُعطي دافعاً قوياً لجميع الأندية العربية المشاركة بها من أجل الظفر باللقب إضافة إلى الأموال الطائلة في نهاية المطاف.

ويعيش فريق الترجي الرياضي منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة من عمر الموسم الحالي فترة زاهية للغاية رفقة مدربه التونسي خالد بن يحيى، مما يجعل فريق الترجي الرياضي أحد أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب البطولة العربية للأندية في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد لن تكون المهمة سهلة على فريق الترجي الرياضي من أجل تحقيق ذلك الهدف المنشود، وخاصة وأن فريق الترجي الرياضي يُنافس في الوقت ذاته على عدة جبهات أخرى في الموسم الحالي، ويأتي في مقدمة هذه الجبهات المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي لم يدخل إلى خزائن النادي منذ عام 2012.

وكان فريق الترجي الرياضي قريباً من تحقيق اللقب الأفريقي في نسخة العام الماضي 2017، إلا أنه تم إقصائه في نهاية المطاف من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة على يد فريق الأهلي، مما يجعل فريق الترجي الرياضي يحلم بالتتويج باللقب الأفريقي في نسخة العام الحالي.

ومن جانبه كان التونسي خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي الرياضي سبق وأن كشف عن قائمة مكونة من 24 لاعباً سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة، حيث تكونت قائمة فريق الترجي الرياضي على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية / علي الجمل / رامي الجريدي.

خط الدفاع: محمد أمين المسكيني / سامح الدربالي / إيهاب المباركي / شمس الدين الذوادي / أيمن محمود / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / محمد علي منصر / سعد بغير / محمد علي بن رمضان / أنيس البدري / يوسف البلايلي / محمد ماهر بالصغير / أدم الرجايبي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي / هيثم الجويني / بلال الماجري.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني التونسي خالد بن يحيى بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / إيهاب المباركي / خليل شمام.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / سعد بغير / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

أما على الجانب المقابل فقد استقر الكابتن محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري على قائمة مكونة من 20 لاعباً لكي تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة، حيث تكونت قائمة فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

الهاني سليمان / محمود الزنفلي / محمد عادل / رمزي خالد / ويلسون / محمد عبد الرازق / بازوكا / محمود رزق / كريم الديب / أحمد مجدى / ديدييه كوريه / نور السيد / عاشور الأدهم / أحمد الألفي / خالد الغندور / أحمد داوود / بناهيني / رزاق سيسيه / محمد عبد المجيد / محمد ناجي جدو / خالد قمر.

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