الأهلي يحسم الجدل بخصوص إمكانية رحيل ناصر ماهر الصيف الحالي

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حسم النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي كل الجدل، وذلك بخصوص إمكانية رحيل اللاعب الشاب ناصر ماهر عن صفوف القلعة الحمراء، وخاصة بعد الأنباء التي وردت حول تلقيه عروض رسمية من القارة الأوروبية من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث كانت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية قد أكدت يوم أمس الأربعاء أن العديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها نادي أودينيزي الإيطالي، باتت مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الشاب ناصر ماهر في الميركاتو الصيفي الحالي بعد المستوى الملفت الذي ظهر به اللاعب في الآونة الأخيرة مع فريق الأهلي.

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ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن النادي الأهلي لم يصل له حتى هذه اللحظة أي عرض رسمي من القارة الأوروبية، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب ناصر ماهر مثلما أشارت وسائل الإعلام.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي لا تلتفت تماماً إلى أي مناقشات جانبية سواء بين وكلاء الأندية أو حتى بين وكلاء اللاعبين، مشدداً في الوقت ذاته على أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي لا تهتم سوى بالعروض الرسمية فقط لا غير.

أما عن اللاعبين المرشحين لمُغاردة صفوف المارد الأحمر في الصيف الحالي، فقد أكد الكابتن محمد يوسف أن اللاعب الجنوب أفريقي باكا قد وصله عرضاً رسمياً من طرف نادي صن داونز الجنوب أفريقي، وذلك من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم واحد فقط لا غير مقابل مبلغ 100 ألف دولار.

وفي ختام تصريحاته شدد الكابتن محمد يوسف على أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي سوف يحسم مصير اللاعب الجنوب أفريقي باكا بشكل نهائي ورسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

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