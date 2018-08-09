موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس السبت 11/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

ولا شك أن كل عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس

موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، يستعد فريق الوداد البيضاوي المغربي لملاقاة ضيفه فريق أهلي طرابلس الليبي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب محمد الخامس على أرض دولة المغرب، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس

موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، سوف تكون مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الوداد البيضاوي وأهلي طرابلس، يدخل فريق الوداد البيضاوي غمار مباراته المرتقبة في البطولة العربية للأندية أمام منافسه العنيد فريق أهلي طرابلس، وهو في حالة ليست جيدة على الإطلاق على الصعيد الفني.

ويأتي ذلك بعدما رحل عنه منذ أيام قليلة مديره الفني التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، والذي فضل بدوره أن يتولى الإشراف فنياً على منتخب بلاده تونس عوضاً عن الاستمرار كمديراً فنياً لفريق الوداد البيضاوي.

ولعل ما يُزيد الوضع تعقيداً أن فريق الوداد البيضاوي كان يمر بفترة طيبة للغاية رفقة مدربه السابق فوزي البنزرتي، مما جعل جماهير نادي الوداد البيضاوي تحلم بالحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وخاصة بعدما اقترب فريق الوداد البيضاوي من ضمان تأهله بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة في نسخة العام الحالي.

وبكل تأكيد سوف يجد فريق الوداد البيضاوي دعماً جماهيرياً غير مسبوق له في هذه المباراة أمام فريق أهلي طرابلس، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على ملعب محمد الخامس الذي دائماً ما ينحاز إلى فريق الوداد البيضاوي على حساب أي فريق آخر مهما كان اسم ذلك الفريق أو حجمه.

ومن المؤكد أيضاً أن فريق الوداد البيضاوي سوف يطمح إلى المنافسة بكل قوة على لقب البطولة العربية للأندية في نسخة العام الحالي 2018، وخاصة في ظل التطور الكبير الذي أدخله الاتحاد العربي لكرة القدم على المسابقة، مما جعل الجوائز المالية للمسابقة تُصبح رفيعة المستوى للغاية سواء بالنسبة إلى أندية قارة أفريقيا أو حتى بالنسبة إلى أندية قارة آسيا.

أما على الجانب المقابل لا يختلف طموح فريق أهلي طرابلس كثيراً عن طموح فريق الوداد البيضاوي المغربي، وخاصة وأن فريق أهلي طرابلس قد تعاقد بشكل رسمي قبل انطلاقة الموسم الحالي مع جهاز فني مصري على أعلى مستوى، وذلك بقيادة الكابتن إيهاب جلال المعروف عنه دائماً أسلوب اللعب الجميل الذي يُقدمه مع أي فريق يتولى تدريبه.

ولا شك أن الكابتن إيهاب جلال لم يتواجد مع فريق أهلي طرابلس منذ وقت طويل للغاية، مما يعني بالتالي أن فريق أهلي طرابلس لن يظهر بتلك الصورة المثالية مثلما هو متوقعاً، ولكن تبقى هذه الصورة من المحتمل ظهورها حينما يأتي موعد مباراة الإياب بين الفريقين.

وبدون أدنى شك سوف تكون البطولة العربية للأندية بمثابة الهدف الرئيسي بالنسبة إلى فريق أهلي طرابلس في الموسم الحالي، وخاصة في ظل عدم منافسة الفريق الليبي على المستوى القاري سواء على صعيد مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو حتى على صعيد مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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