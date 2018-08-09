مفاجأة.. محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين من أجل الفوز بجائزة جديدة !

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي عن قائمة المرشحين، وذلك من أجل الفوز بجوائز أفضل اللاعبين عن كل مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الماضي من عمر المسابقة 2017 / 2018 م.

وكما كان متوقعاً تواجد المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين من أجل الظفر بجائزة أفضل مهاجم في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إلا أن تواجد المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية لن يكون سهلاً على الإطلاق.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن المصري محمد صلاح سوف يُنافس كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، إضافة إلى البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مما يجعل فوز محمد صلاح بالجائزة صعباً نوعاً ما وخاصة بعد خسارته لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لصالح فريق ريال مدريد.

وبكل تأكيد سوف يكون للجماهير المصرية دور كبير للغاية في حالة تواجد المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وخاصة وأن التشكيلة المثالية سوف يتم اختيارها بناءً على تصويت الجماهير حول العالم بأكمله من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وتحديداً من خلال الضغط على “الرابط التالي”.

وإليكم الآن القائمة الكاملة المرشحة للتواجد في التشكيلة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي:

حراسة المرمى: الكوستاريكي كيلور نافاس / الإيطالي جانلويجي بوفون / البرازيلي أليسون بيكر.

خط الدفاع: الإسباني سيرجيو راموس / الفرنسي رافاييل فاران / البرازيلي مارسيلو.

خط الوسط: الكرواتي لوكا مودريتش / الالماني توني كروس / البلجيكي كيفين دي بروين.

خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو / الأرجنتيني ليونيل ميسي / المصري محمد صلاح.

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