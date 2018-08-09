ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري الخميس 9/8/2018

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ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء فريق الترجي الرياضي التونسي مع مضيفه فريق الاتحاد السكندري، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإسكندرية في مدينة الإسكندرية.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الترجي الرياضي في المباراة اللاعب بلال الماجري في الدقيقة الثانية والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الاتحاد السكندري في المباراة اللاعب رزاق سيسيه في الدقيقة الثانية والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الفريقين في اليوم الثاني من شهر سبتمبر المقبل على ملعب رادس على أرض دولة تونس.

وجاءت تشكيلة فريق الترجي الرياضي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح الدربالي / شمس الدين الذوادي / خليل شمام / حسين الربيع.

خط الوسط: فرانك كوم / فوسيني كوليبالي / غيلان الشعلالي / أنيس البدري.

خط الهجوم: هيثم الجويني / طه ياسين الخنيسي.

المدير الفني: التونسي خالد بن يحيى.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق الاتحاد السكندري الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: أحمد مجدى / بازوكا / ويلسون / كريم الديب.

خط الوسط: نور السيد / محمد رضوان / بناهيني / خالد الغندور / رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر.

المدير الفني: المصري محمد عمر.

ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق الاتحاد السكندري أن يفرض أسلوب لعبه على منافسه، وخاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه فريق الاتحاد السكندري من جانب جماهيره الغفيرة في مدرجات ملعب الإسكندرية.

ومع مرور الدقائق بدأ فريق الترجي الرياضي يدخل هو الآخر في أجواء المباراة، وخاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها على ذلك المستوى العالي للغاية، وذلك بعكس فريق الاتحاد السكندري الذي لا يمتلك معظم لاعبوه تلك الخبرة الكبيرة على الصعيد القاري.

ولم يكتفِ فريق الترجي الرياضي فقط بالدخول في أجواء المباراة، وإنما فرض استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب دون أن يندفع تماماً من الناحية الهجومية، وذلك في إطار سعيه إلى الخروج بأقل الأضرار من مباراة الذهاب في انتظار نقل المعركة إلى مباراة الإياب في شهر سبتمبر المقبل على ملعب رادس.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سنحت أولى الفرص الحقيقية لمصلحة فريق الترجي الرياضي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب هيثم الجويني كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت ضعيفة للغاية إلى حارس المرمى محمود الزنفلي الذي أمسك بها دون أي مشاكل على الإطلاق.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الترجي الرياضي والاتحاد السكندري، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول التونسي خالد بن يحيى المدير الفني لفريق الترجي الرياضي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب بلال الماجري بدلاً من اللاعب هيثم الجويني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الاتحاد السكندري هو من ضغط بشكل قوي للغاية على فريق الترجي الرياضي، وفي الدقيقة الثانية والستين نجح فريق الاتحاد السكندري في ترجمة هذه السيطرة من خلال تسجيل الهدف الأول له في المباراة، وذلك عبر اللاعب رزاق سيسيه إثر انفراده بحارس المرمى التونسي معز بن شريفية.

ولكن شخصية فريق الترجي الرياضي ظهرت بشكل واضح منذ استقباله لذلك الهدف، أما الرد القوي فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة الثانية والسبعين حينما نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب البديل بلال الماجري عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق الاتحاد السكندري.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين بالرغم من بحث كلاً منهما عن تسجيل الهدف الثاني في المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق لتبقى كافة الإحتمالات واردة حينما يأتي موعد مباراة الإياب.

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