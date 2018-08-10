تعرف على قائمة الأهلي في البطولة العربية للأندية 2018

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم التاسع من شهر أغسطس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تُشارك في غمار البطولة العربية للأندية في نسخة العام الحالي 2018.

وقد تكونت قائمة فريق الأهلي التي تم إرسالها في مساء يوم أمس الخميس إلى الاتحاد العربي لكرة القدم من 28 لاعباً، علماً بأن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قرر ترك مقعدين شاغرين في القائمة حتى شهر يناير المقبل.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في ظل فتح باب القيد لدى الاتحاد العربي لكرة القدم في تلك الفترة من العام الجديد 2019، وهو الأمر الذي يمنح فريق الأهلي إمكانية ضم عنصرين إضافيين إلى القائمة وخاصة في حالة التعاقد مع عناصر جديد في الميركاتو الشتوي القادم.

أما عن قائمة فريق الأهلي المكونة من 28 لاعباً في البطولة العربية للأندية فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: صبري رحيل / علي معلول / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / محمد نجيب / محمد هاني / أحمد فتحي.

خط الوسط: كريم نيدفيد / أكرم توفيق / هشام محمد / حسام عاشور / عمرو السولية / وليد سليمان / محمد شريف / مؤمن زكريا / ميدو جابر / أحمد حمدي / ناصر ماهر / أحمد حمودي / أحمد الشيخ / إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية انطلاقاً من يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي، وذلك حينما يلتقي مع ضيفه فريق النجمة اللبناني على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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