موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون بمشاركة “رمضان صبحي” السبت 11/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي وهدرسفيلد تاون في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون

موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، سوف تكون مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي وهدرسفيلد تاون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل بداية ممكنة في مشواره المحلي، وخاصة في ظل رغبة الفريق اللندني في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن معنويات فريق تشيلسي سوف تكون متأثرة نوعاً ما، وخاصة بعد الخسارة التي تعرض لها فريق البلوز في المباراة الماضية على يد غريمه فريق مانشستر سيتي ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية، مما جعل فريق تشيلسي يخسر أولى ألقاب الموسم المحلي وهو ما زاد من حجم الضغوطات كثيراً على الفريق اللندني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي قد أكد عقب هذه الخسارة أنه مازال يحتاج إلى المزيد من الوقت، وذلك حتى ينسجم جميع لاعبي فريق تشيلسي مع أسلوب لعبه الممتع للغاية والذي سوف يؤدي بالتالي إلى النتائج الإيجابية في نهاية المطاف.

ومن المؤكد أن ثقة جماهير نادي تشيلسي قد زادت في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الإنجليزي، وخاصة بعدما نجحت إدارة النادي اللندني برئاسة الروسي رومان أبراموفيتش في التعاقد مع حارس المرمى الإسباني كيبا قادماً من صفوف نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، إضافة إلى التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

ويبقى الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى جماهير النادي اللندني، أن نجم الفريق وهو البلجيكي إيدين هازارد لم يرحل عن صفوف قلعة ستامفورد بريدج مثلما كان متوقعاً طوال الصيف الحالي، وهو الأمر الذي يجعل بالتالي فريق تشيلسي مرشحاً لكي يلعب دوراً هاماً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولعل ما قد يُفيد فريق تشيلسي كثيراً في الموسم الحالي، هو عدم تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي سوف يكون تركيز الفريق بشكل كامل منصب على هدف واحد فقط لا غير، وهو العودة من جديد من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جانبه سوف يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتي / جورجينيو / سيسك فابريغاس.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

أما على الجانب المقابل لا يبدو أن فريق هدرسفيلد تاون سوف يكون خصماً سهلاً على الإطلاق في الموسم الحالي لأي منافس أمامه مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي، وخاصة في ظل الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق في السنوات القليلة الماضية مع مدربه فاغنر الذي أثبت جدراتهُ الكبيرة في عالم التدريب بالرغم من ضعف الإمكانيات التي يعتمد عليها.

وبكل تأكيد سوف تكون عيون كل الجماهير المصرية مسلطة بشكل خاص على فريق هدرسفيلد تاون في الموسم الحالي، وخاصة بعد انتقال اللاعب المصري رمضان صبحي إلى صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من صفوف نادي ستوك سيتي الذي هبط مع نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ومن جانبه يأمل اللاعب المصري رمضان صبحي أن يظهر بصورة مختلفة تماماً في الموسم الحالي رفقة فريقه الجديد هدرسفيلد تاون، وذلك بعكس الصورة الباهتة للغاية التي ظهر بها اللاعب في الموسم الماضي مع فريقه السابق ستوك سيتي، والتي تمثلت من خلال جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء بشكل دائم بسبب عدم جاهزيته سواء من الناحية البدنية أو حتى من الناحية الفنية.

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