موعد مباراة الزمالك والقادسية السبت 11/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والقادسية، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق القادسية الكويتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والقادسية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والقادسية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والقادسية في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة الزمالك والقادسية

موعد مباراة الزمالك والقادسية، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق القادسية الكويتي في مساء يوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والقادسية تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الزمالك والقادسية

موعد مباراة الزمالك والقادسية، سوف تكون مباراة الزمالك والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والقادسية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والقادسية، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة في البطولة العربية للأندية أمام ضيفه فريق القادسية الكويتي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه وخاصة قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة الكويت.

ولا شك أن حوافز فريق الزمالك كبيرة للغاية في النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية، وذلك نظراً إلى قيمة الجوائز المالية المرتفعة التي يحصل عليها البطل في نهاية المطاف، ويكفي الإشارة فقط إلى أن بطل النسخة الحالية من البطولة العربية سوف يحصل على مبلغ مالي تصل قيمته إلى 6 مليون دولار.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن الحوافز المالية من أجل الفوز بلقب البطولة العربية للأندية أكبر بكثير من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أو حتى لقب دوري أبطال آسيا، مما سوف يجعل كافة الأندية العربية المشاركة تُقاتل من أجل الظفر باللقب الغالي.

وبكل تأكيد يخوض فريق الزمالك هذه المواجهة ضد فريق القادسية، وهو في حالة معنوية لا مثيل لها بعد فوزه الكاسح في المباراة الماضية على حساب نظيره فريق الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك في الموسم الحالي إلى المنافسة بكل قوة على مختلف الجبهات، وذلك من أجل تعويض جماهير القلعة البيضاء عن السنوات الكارثية التي مر بها الفارس الأبيض طوال الفترة الماضية والتي لم يظهر فيها فريق الزمالك إلا في مناسبات قليلة فقط لا غير.

ومن المؤكد أن قائمة فريق الزمالك القوية للغاية في الموسم الحالي، سوف تُساعده بدون أدنى شك على تحقيق أهدافه الكبيرة، وخاصة بعد التدعيمات المثالية التي قام بها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي حظي هذه المرة بإشادات كبيرة للغاية نظراً إلى الدور الذي قام به خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة من أجل خوض هذه المباراة الهامة أمام فريق القادسية، حيث تكونت قائمة فريق الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: بهاء مجدي / محمد عبد الغني / أحمد أبو الفتوح / محمود علاء / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / أحمد مدبولي / محمود عبد المنعم كهربا / يوسف أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد / كاسونجو كابونجو / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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