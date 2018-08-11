مدرب وست هام يكشف عن الطريقة الأمثل من أجل إيقاف “محمد صلاح”

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كشف التشيلي مانويل بيلجريني مدرب فريق وست هام يونايتد الإنجليزي اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي عن الطريقة الأمثل من أجل إيقاف اللاعب المصري محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بين فريقه وبين مضيفه فريق ليفربول.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب التشيلي مانويل بيلجريني أنه لن يقوم بالاعتماد على خطة معينة في المباراة من أجل إيقاف اللاعب المصري محمد صلاح بشكل خاص.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب التشيلي مانويل بيلجريني إلى أن فريق ليفربول ليس هو محمد صلاح فقط مثلما يعتقد العديد من عشاق كرة القدم، وخاصة في ظل تواجد لاعبين كبار مثل السنغالي ساديو ماني إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو وأيضاً السويسري شيردان شاكيري.

كما شدد أيضاً المدرب التشيلي مانويل بيلجريني على أن المواجهة سوف تكون سهلة للغاية على فريقه وست هام يونايتد، وذلك في حالة اعتماد فريق ليفربول فقط على محمد صلاح دون سواه، مؤكداً في الوقت ذاته أن المصري محمد صلاح لاعب كبير بعد المستوى الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي، إلا أن فريقه سوف يواجه فريق ليفربول بالكامل في نهاية المطاف.

وفي ختام تصريحاته أشار المدرب التشيلي مانويل بيلجريني إلى أن مواجهة فريق ليفربول في بداية المشوار تُعتبر أمراً جيداً، وذلك على الرغم من الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها فريق ليفربول في الوقت الحالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن كرة القدم لا تعتمد سوى على النتائج فقط لا غير مما يجعل حظوظ فريق وست هام يونايتد كبيرة في المباراة.

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