ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون السبت 11/8/2018

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ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، حقق فريق تشيلسي فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جون سميث.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من النجم الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة الرابعة والثلاثين، إضافة إلى الإيطالي جورجينيو في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء، وأيضاً النجم الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة الثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك يحصد فريق تشيلسي أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، فيما فشل فريق هدرسفيلد تاون في الحصول على أي نقطة على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / روس باركلي.

خط الهجوم: ويليان / بيدرو رودريغيز / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول فريق تشيلسي أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وذلك في إطار سعيه إلى تسجيل الأهداف بصورة مبكرة من أجل تسهيل مهمته في بقية أطوار المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة عشر سنحت أولى الفرص لمصلحة فريق هدرسفيلد تاون في المباراة، وذلك حينما سدد أحد لاعبيه كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته وصلت سهلة للغاية إلى حارس المرمى الإسباني كيبا.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز واضحاً على فريق تشيلسي من الناحية الهجومية، ولعل ما جعل الأمور أكثر تعقيداً على فريق البلوز هي الصلابة الدفاعية التي تميز بها فريق هدرسفيلد تاون مما حرم فريق تشيلسي من تشكيل أي خطورة على حارس المرمى بن هامر على الإطلاق.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن إصرار فريق تشيلسي على التقدم في النتيجة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين نجح فريق تشيلسي في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له النجم الفرنسي نغولو كانتي الهدف الأول عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق هدرسفيلد تاون واضعاً فريقه في المقدمة.

وبعدها بأربع دقائق فقط لا غير كاد فريق هدرسفيلد تاون ينجح في تعديل النتيجة بشكل سريع للغاية، وذلك حينما سدد أحد لاعبيه كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن لحارس المرمى كيبا ليحرم بالتالي أصحاب الأرض من إدراك هدف التعادل وسط حالة من الحسرة من طرف الجماهير.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والأربعين، سنحت أمام فريق تشيلسي فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور بشكل نهائي، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليتولى تنفيذها الإيطالي جورجينيو بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي تشيلسي، وهو ما انتهى عليه الشوط الأول دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين.

ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف، وذلك من أجل قتل المباراة بشكل نهائي إضافة إلى إسعاد جماهيره وأيضاً تعزيز الثقة في إمكانياته مع بداية الموسم، وفي مقابل ذلك حاول فريق هدرسفيلد تاون أن يقوم بتقليص أولاً قبل التفكير في أي شئ آخر.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين كاد فريق تشيلسي يُسجل هدفه الثالث في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الألماني أنطونيو روديغر كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى بن هامر أبعدها إلى الخارج بنجاح مبقياً على إثارة المباراة.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق تشيلسي، وهذه المرة حينما سدد الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن العارضة تصدت للكرة لتحرم الضيوف من تسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه نوعاً ما، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي روبن لوفتس تشيك بدلاً من الإنجليزي روس باركلي.

وفي الدقيقة الثمانين تمكن فريق تشيلسي من القضاء نهائياً على أي أمل متبقي لدى فريق هدرسفيلد تاون، وذلك بعدما سجل له النجم الإسباني المخضرم بيدرو رودريغيز الهدف الثالث لمصلحة فريقه اللندني.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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