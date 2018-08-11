موعد مباراة ليفربول ووست هام بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 12/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول ووست هام يونايتد في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق وست هام يونايتد في يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، سوف تكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ووست هام يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق أفضل بداية ممكنة له في مشواره المحلي، وخاصة في ظل الرغبة الكبيرة من جانب جماهيره الغفيرة في المنافسة بكل قوة في هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعيش في الوقت الراهن حالة معنوية مرتفعة للغاية ولا مثيل لها، مما يجعل فريق ليفربول مرشحاً وبقوة لكي يكون أبرز منافس لفريق مانشستر سيتي حامل اللقب على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الحالي هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز دون سواه، وخاصة وأن اللقب الغالي لم يدخل إلى خزائن قلعة أنفيلد رود منذ موسم 1989 / 1990 م، وهو ما يجعل جماهير نادي ليفربول في حالة اشتياق كبير لذلك اللقب الغائب عنهم طوال السنوات الطويلة الماضية.

وبكل تأكيد سوف يُساهم الميركاتو الصيفي القوي للغاية الذي قامت به إدارة نادي ليفربول في الصيف الحالي في تعزيز حظوظ فريق الريدز في المنافسة على كافة الألقاب، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة في ظل قوة المنافسة مع العديد من الأندية الأخرى سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن المؤكد أن كل العيون سوف تكون مسلطة من جديد على اللاعب المصري محمد صلاح، والذي نجح في الموسم الماضي في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعله يحلم بتكرار ذلك الإنجاز الفردي مرة أخرى في الموسم الحالي، ولكن يبقى الأهم في نهاية المطاف هو تتويج فريق ليفربول بالألقاب بعد الموسم الكارثي الذي مر به في الموسم الماضي.

ومن جانبه سوف يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / فابينيو / نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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