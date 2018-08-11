موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي بمشاركة “محمد النني” الاحد 12/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال ومانشستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال ومانشستر سيتي في هذه المباراة المنتظرة بين الفريقين.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق مانشستر سيتي في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال ومانشستر سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ارسنال ومانشستر سيتي

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، سوف تكون مباراة ارسنال ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال ومانشستر سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال ومانشستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وهو في حقبة جديدة تماماً ومتغيرة عما كان عليه الحال مع المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر طوال السنوات الطويلة الماضية.

حيث يخوض فريق أرسنال أول مباراة له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 22 عاماً دون المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، والذي رحل بدوره عن صفوف قلعة الإمارات عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

أما الآن بات فريق أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، والذي يسعى بدوره إلى إحداث ثورة داخل صفوف فريق أرسنال، وذلك من أجل العودة من جديد للمنافسة بكل قوة على مختلف الجبهات سواء المحلية أو حتى القارية، على أن يبقى الهدف الأكبر في الموسم الحالي هو إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز الأربعة الأولى، وذلك من أجل ضمان العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / سوكراتيس / شكودران موستافي / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: لوكاس / أرون رامسي / مسعود أوزيل / هنريك ميختاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل تبدو الصورة مختلفة تماماً بالنسبة إلى فريق مانشستر سيتي بعكس كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لا يزال فريق مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي نظراً إلى أسلوب اللعب المثالي الذي يتبعه فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ولا شك أن معنويات فريق مانشستر سيتي سوف تكون مرتفعة للغاية في هذه المباراة، وخاصة بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية في مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بعد الفوز على حساب غريمه فريق تشيلسي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ولم يعرف فريق مانشستر سيتي سوى طعم الانتصار بثلاثية نظيفة في آخر زيارتين له لفريق أرسنال على ملعب الإمارات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا يُدرك جيداً أن مهمة فريقه لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق أرسنال بات مختلف تماماً عن الفريق الذي كان حاضراً في السنوات الماضية.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / إلكاي جوندوجان / رياض محرز / برناردو سيلفا / ليروي ساني.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو.

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