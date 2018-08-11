موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني الأحد 12/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره فريق إشبيلية في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في هذه المباراة المنتظرة.

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره فريق إشبيلية في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي في مدينة طنجة على أرض دولة المغرب، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات برشلونة وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة أمام منافسه فريق إشبيلية ضمن مسابقة كأس السوبر الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار فقط دون سواه من أجل الظفر باللقب في نهاية المطاف.

ولا شك أن بداية الفريق الكتالوني سوف تكون مثالية للغاية في حالة نجاحه في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، مما سوف يُعطي فريق برشلونة دافعاً قوياً للغاية من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب الأخرى في الموسم الحالي، والذي يأتي في مقدمتها مسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم تدخل خزائن النادي الكتالوني منذ عام 2015.

وبكل تأكيد يُدرك فريق برشلونة جيداً أنه المرشح الأبرز من أجل الظفر بلقب كأس السوبر الإسباني، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك أيضاً أن منافسه في هذه المباراة سوف يكون خصماً عنيداً للغاية وهو فريق إشبيلية الذي دائماً ما يُعقد الأمور حينما يواجه فريق برشلونة في أي مناسبة مهما كانت.

ومن المؤكد أيضاً أن فريق برشلونة سوف يخوض هذه المباراة بكامل عناصره الأساسية، ويأتي في مقدمة هذه العناصر كلاً من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي إضافة إلى النجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ومن جانبه سوف يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / أرثر / سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إشبيلية أنه سوف يدخل هذه المباراة أيضاً وهو عازماً على الظفر بلقب كأس السوبر الإسباني، وخاصة في ظل تواجد المدرب الإسباني خواكين كاباروس على رأس الإدارة الفنية للفريق الأندلسي منذ الدور الثاني للموسم الماضي.

ومن جانبه سوف يقوم الإسباني خواكين كاباروس مدرب فريق إشبيلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرخيو ريكو.

خط الدفاع: أليكس فيدال / جابرييل ميركادو / داني باريخو / سيرجيو إسكوديرو.

خط الوسط: ستيفن نزونزي / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / خواكين كوريا.

خط الهجوم: نوليتو / لويس مورييل.

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