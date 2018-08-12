ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 12/8/2018

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ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، حقق فريق ليفربول فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني من شهر أغسطس الحالي على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من المصري محمد صلاح في الدقيقة التاسعة عشر، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول وأيضاً الدقيقة الثالثة والخمسين، وأخيراً الإنجليزي دانييل ستوريدج في الدقيقة الثامنة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك يحصد فريق ليفربول النقاط الثلاث الأولى له في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك فشل فريق وست هام يونايتد في حصد أي نقطة على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق وست هام يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: فريديريكس / أنجيلو أوجبونا / بالبوينا / ماسواكو.

خط الوسط: مارك نوبل / ريسى / جاك ويلشير / أنطونيو / فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: ماركو ارناوتوفيتش.

المدير الفني: التشيلي مانويل بيلجريني.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق ليفربول الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة التي باتت تحلم بالعودة من جديد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الريدز منذ 29 عاماً كاملة.

ومع مرور الدقائق سيطر فريق ليفربول بشكل كامل على مجريات اللعب دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى الضيوف، وفي مقابل ذلك تراجع فريق وست هام يونايتد بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل تسجيل الأهداف.

وفي الدقيقة التاسعة عشر نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر اللاعب المصري محمد صلاح بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء إثر كرة عرضية من الجهة اليسرى من طرف الظهير الأيسر أندي روبرتسون وسط فرحة عارمة من طرف جماهير الريدز في مدرجات ملعب أنفيلد رود.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين كاد فريق ليفربول ينجح في تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وهذه المرة بعدما نفذ الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى البولندي فابيانسكي أبعدها إلى الخارج بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين، سنحت أمام فريق ليفربول فرصة أخرى من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وذلك حينما سدد المصري محمد صلاح كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن حارس المرمى فابيانسكي تصدى للكرة في هذه المرة وحرم فريق ليفربول من تحقيق مبتغاه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين نظراً لكونها أول مباراة للفريقين في الموسم الحالي مما يعني عدم جاهزية كلاهما بشكل مثالي من الناحية البدنية، ليستمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق ليفربول في تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، وذلك عبر السنغالي ساديو ماني إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق وست هام يونايتد، لينتهي بعدها الشوط مباشرة دون أي جديد من الفريقين.

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي مقابل ذلك حاول فريق وست هام يونايتد أن يقوم بتقليص الفارق على أقل تقدير.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح فريق ليفربول في تحقيق مسعاه، وذلك بعدما سجل له السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث، وذلك على الرغم من تواجد الأخير في وضعية تسلل واضحة للغاية لم يتمكن حكم الراية من مشاهدتها في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الثانية والستين حاول التشيلي مانويل بيلجريني مدرب فريق وست هام يونايتد أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف شرفي على أقل تقدير قبل نهاية المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز بدلاً من البرازيلي فيليبي أندرسون.

وبعدها بسبعة دقائق فقط حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي من أجل الحفاظ على نظافة شباك فريقه من الأهداف، وذلك من خلال إشراك القائد الإنجليزي جوردان هندرسون بدلاً من البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الثانية والثمانين، حاول المدرب الألماني يورغن كلوب أن يمنح الفرصة للوجوه الجديدة من أجل المشاركة في المباراة، وذلك من خلال إشراك السويسري شيردان شاكيري بدلاً من السنغالي ساديو ماني.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع له في المباراة، وذلك عبر المهاجم الإنجليزي البديل دانييل ستوريدج إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق وست هام يونايتد، لتمر بعدها الدقائق المتبقية دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء على وقع فوز عريض لمصلحة فريق ليفربول برباعية نظيفة.

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