مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي قبل مواجهة النجمة في البطولة العربية !

Advertisements

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في مباراة يوم غداً الإثنين أمام ضيفه فريق النجمة اللبناني في إطار البطولة العربية للأندية 2018 م.

وقد شهدت قائمة فريق الأهلي مفاجآت من العيار الثقيل، وذلك من خلال استبعاد كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو، إضافة إلى المدافع المالي ساليف كوليبالي وأيضاً الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

Advertisements

ويأتي ذلك القرار من جانب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب رغبته في منح كلاً من الثلاثي راحة سلبية سواء من المباريات أو حتى من التدريبات اليومية، وذلك خوفاً من تعرض أي لاعب منهم إلى الإجهاد أو الإصابة قبل التحديات الهامة القادمة.

أما قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام ضيفه فريق النجمة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / محمد نجيب / صبري رحيل / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / كريم نيدفيد / وليد سليمان / مؤمن زكريا / أحمد حمدى / ميدو جابر / محمد شريف / ناصر ماهر / أكرم توفيق.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019