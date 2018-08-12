ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأحد 12/8/2018

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ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، حقق فريق مانشستر سيتي الفوز خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أرسنال بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر سيتي في المباراة كلاً من النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في الدقيقة الرابعة عشر، إضافة إلى النجم البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة الرابعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك ينجح فريق مانشستر سيتي في حصد أول 3 نقاط في الموسم الحالي في إطار سعيه للدفاع عن لقبه بطلاً للمسابقة، وفي مقابل ذلك فشل فريق أرسنال في حصد أي نقطة على الإطلاق.

وجاءت تشكيلة فريق أرسنال الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / مايتلاند.

خط الوسط: جويندوزي / تشاكا / أرون رامسي.

خط الهجوم: مسعود أوزيل / هنريك ميختاريان / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر سيتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي.

خط الوسط: فرناندينيو / إلكاي جوندوجان / رياض محرز.

خط الهجوم: ليروي ساني / برناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض استحواذه بشكل كامل على الكرة، وخاصة فريق مانشستر سيتي الذي يعشق ذلك الأسلوب بفضل مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وفي مقابل ذلك حاول فريق أرسنال استغلال الدعم الجماهيري الغفير المقدم له في هذه المباراة.

وفي الدقيقة التاسعة سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق مانشستر سيتي في المباراة، وذلك حينما سدد الإنجليزي رحيم ستيرلينغ كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى المخضرم بيتر تشيك أبعدها للخارج بنجاح مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الرابعة عشر نجح فريق مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل، وذلك عبر النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ الذي راوغ بدوره ثلاثة لاعبين من فريق أرسنال، ومن ثم سدد الكرة بطريقة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، لتدخل إلى المرمى مباشرة دون أن يتمكن أي أحد من التصدي لها.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق أرسنال في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الحادية والعشرين وذلك حينما سدد الظهير الأيمن الإسباني هيكتور بيليرين كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى البرازيلي مورايس تصدى للكرة بنجاح محافظاً على تقدم فريقه في النتيجة.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين كاد فريق مانشستر سيتي يحسم الأمور نهائياً من خلال إضافة الهدف الثاني، وذلك حينما نفذ النجم الجزائري رياض محرز ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن حارس المرمى بيتر تشيك تصدى للكرة بنجاح وأبقى على إثارة المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، تلقى فريق أرسنال ضربة موجعة للغاية بعد تعرض ظهيره الأيسر مايتلاند إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدرب الإسباني أوناي إيمري إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيمن السويسري المخضرم ستيفان ليشتاينر بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على حاله دون أي تغيير على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، في شوط المباراة الثاني دخل فريق مانشستر سيتي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً لضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك بحث فريق أرسنال عن هدف التعادل في المقام الأول ومن ثم محاولة قلب الطاولة على ضيفه.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين حاول الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال أن يقوم بتعزيز قوة خط هجومه من أجل تحقيق مبتغاه، وذلك من خلال إشراك المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدلاً من متوسط الميدان الويلزي أرون رامسي.

أما الرد من جانب المدرب الإسباني بيب جوارديولا فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الستين حينما حاول أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك النجم البلجيكي كيفين دي بروين بدلاً من النجم الجزائري رياض محرز.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق مانشستر سيتي فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما انفرد النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو بحارس المرمى بيتر تشيك، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

ولكن إصرار فريق مانشستر سيتي على القضاء على آمال فريق أرسنال في المباراة كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الرابعة والستين نجح فريق مانشستر سيتي في مسعاه بعدما سجل له النجم البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع أصحاب الأرض وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير نادي أرسنال.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، وخاصة من جانب فريق مانشستر سيتي في ظل تقدمه المريح في النتيجة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة.

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