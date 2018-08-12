محمد صلاح يبدأ الموسم مع ليفربول برقم قياسي جديد.. تعرف على التفاصيل

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بدأ المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس الحالي غمار الموسم الجديد، وذلك من خلال خوض أول مباراة في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول.

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ومن جانبه سجل المصري محمد صلاح أولى أهداف فريقه في المباراة وأيضاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام، ليبدأ بذلك محمد صلاح الموسم بشكل مثالي في إطار سعيه للحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ذلك الهدف الأول للمصري محمد صلاح، وصل عدد أهداف الأخير إلى 20 هدفاً على ملعب أنفيلد رود منذ انتقاله إليه في الصيف الماضي وحتى هذه اللحظة، علماً بأن محمد صلاح قد ساهم أيضاً في تسجيل خمسة أهداف لمصلحة فريق ليفربول أمام فريق وست هام يونايتد منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

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