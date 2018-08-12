موعد مباراة الأهلي والنجمة في البطولة العربية الاثنين 13/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنجمة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجمة اللبناني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من البطولة العربية للأندية 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنجمة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجمة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنجمة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والنجمة في هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الأهلي والنجمة

موعد مباراة الأهلي والنجمة، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النجمة اللبناني في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنجمة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والنجمة

موعد مباراة الأهلي والنجمة، سوف تكون مباراة الأهلي والنجمة منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والنجمة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والنجمة، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة والأولى له في مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال ضد فريق النجمة، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة عدم استقبال الأهداف في شباكه، وخاصة من أجل تسهيل مهمته قبل موعد مباراة الإياب في شهر سبتمبر المقبل على أرض دولة لبنان.

ولا شك أن فريق الأهلي يعيش في فترة زاهية للغاية رفقة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الأهلي قد خاض حتى هذه اللحظة من عمر الموسم الجديد أربع مباريات في غاية الصعوبة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الأهلي لم يتعرض إلى أي خسارة على الإطلاق، علماً بأن فريق الأهلي سوف يكون مطالباً بتحقيق المزيد من النجاحات طوال الفترة القادمة من عمر الموسم، وخاصة في ظل التحديات الصعبة الكثيرة التي تنتظر المارد الأحمر نظراً لكونه يُنافس على خمسة جبهات مختلفة محلياً وأيضاً قارياً.

وعلى الرغم من أن المنافسة على خمسة جبهات لا تُعتبر أمراً سهلاً على الإطلاق، إلا أن فريق الأهلي سوف يجد نفسه مطالباً بضرورة التتويج بهذه الألقاب الخمسة في نهاية المطاف، وخاصة في ظل امتلاك المارد الأحمر قائمة متكاملة على مستوى جميع الخطوط.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق النجمة، حيث تكونت قائمة فريق الأهلي في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / محمد نجيب / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمودي / كريم نيدفيد / وليد سليمان / مؤمن زكريا / أحمد حمدى / ميدو جابر / محمد شريف / ناصر ماهر / أكرم توفيق.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / محمد شريف / ناصر ماهر / أحمد حمدى.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وبدون أدنى شك سوف يغيب عن تشكيلة فريق الأهلي العديد من العناصر الأساسية، وخاصة وأن فريق الأهلي ينتظره في يوم الجمعة القادم مواجهة في غاية الصعوبة، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي ضمن دور المجموعات في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن فريق الأهلي يحتاج إلى التعادل على أقل تقدير من أجل ضمان تأهله إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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