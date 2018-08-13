تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام النجمة بكأس العرب

Advertisements

يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق النجمة اللبناني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي إما أن يُجري بعض التعديلات على تشكيلة فريقه التي سوف تخوض هذه المباراة، أو إما يخوض المباراة بكامل عناصره الأساسية دون إراحة أي لاعب.

Advertisements

وكان المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد استبعد بدوره ثلاثة عناصر أساسية من قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، حيث تم استبعاد كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو، إضافة إلى الظهير الأيسر التونسي علي معلول وأيضاً المدافع المالي ساليف كوليبالي من أجل منح كلاً منهم الراحة السلبية خوفاً من الإجهاد بسبب كثرة المباريات.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة، فقد تكونت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / محمد نجيب / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / أحمد حمدى / أحمد حمودي / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / مؤمن زكريا / وليد سليمان / محمد شريف / ناصر ماهر.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن.

وفي حالة اعتماد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيلة أساسية في هذه المباراة، سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / مؤمن زكريا / ناصر ماهر / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما في حالة اعتماد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيلة احتياطية في هذه المباراة، سوف تتألف على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / كريم نيدفيد / محمد شريف / ناصر ماهر / أحمد حمدى.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ومن المؤكد أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة وأن المارد الأحمر سوف يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية بقدر المستطاع قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة لبنان في شهر سبتمبر المقبل.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الأهلي في نهاية المطاف هو التتويج بجميع الألقاب التي يُنافس عليها في الموسم الحالي، وخاصة لقب كأس العرب للأندية الأبطال نظراً إلى قيمة الجوائز المالية التي يحصل عليها بطل المسابقة، ويكفي الإشارة فقط إلى أن البطل يحصد جائزة مالية تصل قيمتها إلى مبلغ 6 مليون دولار.

وهو الأمر الذي يعني أن الفوز بلقب كأس العرب للأندية الأبطال بات أكبر قيمة من الناحية المالية من الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا أو حتى بلقب دوري أبطال آسيا، ولكن وفي الوقت ذاته لا تزال مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال غير معترف بها على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي فإن مسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون الأهم بالنسبة إلى فريق الأهلي، وخاصة وأن فوز فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا سوف يضمن له مكاسب أكبر من الأموال فقط، والتي تتمثل تحديداً في المشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية.

ولا شك أن فوز فريق الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام الحالي 2018، سوف يكون أمراً مميزاً للغاية نظراً لكونه اللقب التاسع في تاريخ القلعة الحمراء على مستوى المسابقة، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يحظى فريق الأهلي بفرصة تاريخية من أجل المشاركة في مونديال الأندية على أرض دولة عربية وتحديداً دولة الإمارات العربية المتحدة.

إقرأ أيضاً: موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019