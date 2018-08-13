موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري المصري الثلاثاء 14/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جهاز الرياضة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة.

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موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جهاز الرياضة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

آخر تحضيرات بيراميدز وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته الثالثة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على العودة من جديد إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في فخ التعادل في مباراته الماضية أمام ضيفه فريق الإنتاج الحربي.

ولا شك أن ذلك السقوط في فخ التعادل سوف يؤثر نوعاً ما على معنويات لاعبي فريق بيراميدز، وخاصة وأن الفريق لا يزال في مرحلة البناء والتي لن تكون ناجحة على الإطلاق إلا في حالة تمكن الفريق من حصد الانتصارات بأي وسيلة ممكنة بغض النظر عن المستوى الفني.

وبكل تأكيد سوف يكون الضغط كبيراً للغاية على فريق بيراميدز في الموسم الحالي، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي هدفه هو المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز وليس فقط مجرد إنهاء الموسم ضمن المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأفريقية، وذلك على الرغم من أن الموسم الحالي يُعتبر هو الموسم الأول في تاريخ النادي.

وبدون أدنى شك سوف يبحث البرازيلي ألبرتو فالنتين المدير الفني لفريق بيراميدز من جديد عن محاولة خلق التجانس بين لاعبي فريقه، وذلك في إطار سعيه للظهور بمستوى فني مميز بعكس ما كان عليه الحال في أول مباراتين خاضهُما الفريق في مطلع الموسم الحالي.

وعلى الرغم من أن فريق بيراميدز كان قد نجح في تحقيق الانتصار في أول مباراة له في الموسم الحالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك تحديداً على حساب نظيره فريق إنبي، إلا أن ذلك الانتصار جاء بهدف وحيد فقط مقابل لا شئ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه قد جاء أيضاً من خلال ركلة حرة مباشرة.

وهو الأمر الذي يُعني بالتالي أن فريق بيراميدز لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل في الفترة القادمة، وذلك حتى ينجح الفريق في تحقيق أهدافه في نهاية المطاف، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز في الموسم الحالي سوف يكون على أقل تقدير هو ضمان المركز الثاني المؤهل بدوره إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وإليكم الآن قائمة فريق بيراميدز في موسم 2018 / 2019:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي / المهدي سليمان / أحمد دعدور.

خط الدفاع: عبدالله بكري / عمرو الميداني / علي جبر / إسلام صيام / حمادة طلبة / عمر جابر / رجب بكار / محمد حمدي / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد فتحي / مهند لاشين / محمد رزق / أحمد توفيق / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق / أحمد عفيفي / كارلوس كينو / داني شاهين / كارلوس إدواردو / شريف دابو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا / ناصر منسي.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني البرازيلي ألبرتو فالنتين بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / كارلوس كينو / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: لوكاس ريبامار / كوستا.

أما على الجانب المقابل سوف يكون اعتماد الكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق طلائع الجيش على قائمة تتألف في الموسم الحالي على النحو التالي:

محمد بسام / حسن يوسف سيد / عاصم صلاح أحمد / فرانك ستيفان / محمد محمد رزق / تالا نداي / على أحمد مهاب / عمرو أحمد عبد الفتاح / خالد سرحان علي / مؤمن إبراهيم محمد / حسن / إسلام جمال محمد / إسلام محمد كمال / فتحي عثمان فهمي / أحمد فتحي عبد السميع جعفر / كريم طارق محمد / أحمد سامي سعد أبو العنين / أحمد سمير محمد أحمد / أحمد محمد موسى / إسلام جمال فؤاد / محمد السيد أبو المجد / إسلام عبد النعيم / محمد شعبان محمود / إبراهيم صلاح محمد.

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