ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي الأثنين 13/8/2018

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ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي، حقق فريق النصر السعودي فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق النصر في المباراة كلاً من السعودي يحيى الشهري في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى النيجيري أحمد موسى في الدقيقة الخامسة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجزيرة في المباراة الإماراتي خلفان مبارك في الدقيقة الثانية والعشرين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في العاصمة السعودية الرياض في شهر سبتمبر المقبل.

وجاءت تشكيلة فريق الجزيرة الإماراتي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد فوزي / مسلم فايز / سالم العيدي / سالم راشد

خط الوسط: محمد جمال / سيباستيان سياني / اسانتي / خلفان مبارك / ليوناردو بيريرا

خط الهجوم: علي مبخوت.

المدير الفني: الهولندي مارسيل كايزر.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق النصر السعودي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: براد لي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / عمر هوساوي / برونو أوفيني / حمد المنصور.

خط الوسط: إبراهيم غالب / عوض خميس / يحيى الشهري / نواف الفرشان / نور الدين امرابط.

خط الهجوم: محمد السهلاوي.

المدير الفني: الأوروغوياني كارينيو.

ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي، في شوط المباراة الأول ظهر الحذر واضحاً للغاية على كلاً من الفريقين منذ الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وخاصة من جانب فريق الجزيرة الذي بحث عن الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة قبل موعد مباراة الإياب على أرض المملكة العربية السعودية.

وفي الدقيقة الرابعة استغل فريق النصر ثغرة واضحة في خط دفاع فريق الجزيرة، ليتمكن على إثرها اللاعب المخضرم يحيى الشهري من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه وسط فرحة عارمة من طرف جماهير نادي النصر في المدرجات.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق الجزيرة في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة حينما سدد اللاعب سيباستيان سياني كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع على فريقه فرصة تعديل النتيجة بشكل سريع.

ومع مرور الدقائق فرض فريق النصر استحواذه بشكل كامل على الكرة في إطار سعيه لتسجيل المزيد من الأهداف من أجل وضع قدمه في الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، وفي مقابل ذلك استمر فريق الجزيرة في تراجعه نحو مناطقه الخلفية خوفاً من استقبال أي هدف آخر في شباكه.

ولكن هذه الوضعية لم تستمر طويلاً في ظل رغبة فريق الجزيرة في العودة من جديد في أجواء المباراة، وفي الدقيقة الثانية والعشرين نجح فريق الجزيرة في تحقيق مبتغاه وذلك حينما سجل له اللاعب خلفان مبارك هدف التعادل إثر استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق النصر وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإماراتية في المدرجات.

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين كاد فريق النصر يعود لكي يتقدم مرة أخرى في النتيجة، وذلك حينما نفذ اللاعب حمد المنصور ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى علي خصيف تصدى للكرة وحرم فريق النصر من تسجيل هدفه الثاني في المباراة.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بلحظات قليلة وتحديداً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سنحت أمام فريق الجزيرة فرصة مثالية للغاية من أجل قلب الطاولة على ضيفه، وذلك حينما سدد المهاجم علي مبخوت كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الأسترالي براد جونز تصدى للكرة وأبقى على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق، لينتهي بعدها الشوط الأول مباشرة دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين.

ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الجزيرة الإماراتي والنصر السعودي، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة، حاول الأوروغوياني جوزيه كارينيو مدرب فريق النصر أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك اللاعب النيجيري أحمد موسى بدلاً من اللاعب المغربي نور الدين امرابط.

ومع مرور الدقائق هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الجانبين، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل انعدمت حتى الفرص الخطيرة في المباراة في ظل رضا واضح من الطرفين عن النتيجة، وخاصة فريق النصر الذي سيخوض مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

ولكن وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والسبعين، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما استغل اللاعب النيجيري أحمد موسى سرعته الكبيرة ليخترق بها خط دفاع فريق الجزيرة، ومن ثم ينجح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريق النصر وسط فرحة عارمة من الجماهير السعودية في المدرجات.

وفي الدقيقة السابعة والثمانين كاد فريق الجزيرة ينجح في تعديل النتيجة للمرة الثانية، وذلك حينما سدد المهاجم علي مبخوت كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى براد جونز تصدى لها بنجاح محافظاً على تقدم فريقه في النتيجة، وهي الوضعية التي استمرت على حالها دون أي جديد حتى أطلق الحكم المصري محمود البنا صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز فريق النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

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