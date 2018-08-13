الأهلي يكشف ملاحظات وزارة الشباب والرياضة بعد فحص تبرعات تركي آل الشيخ

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كشف النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي عن ملاحظات وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعدما أنهت اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة عملها بخصوص فحص كافة التبرعات التي أهداها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تجاه النادي الأهلي في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن النادي الأهلي قد استلم اليوم الإثنين خطاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعدما انتهت اللجنة التابعة لوزارة الشباب والرياضة من عملها بشكل رسمي بخصوص فحص كافة المستندات الخاصة بكل الأموال التي تبرع بها المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي في الفترة الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد مرجان إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد أخطرت النادي الأهلي بتدوين ملاحظتين عليه فقط بعد الانتهاء من فحص كافة الملفات، علماً بأن النادي الأهلي هو من كان قد طلب بتشكيل هذه اللجنة بعد الاتهامات المغرضة له من طرف المستشار تركي آل الشيخ بخصوص أوجه صرف أموال التبرعات.

وإليكم الآن الملاحظات التي قامت وزارة الشباب والرياضة بتدوينها بحق النادي الأهلي:

الملاحظة الأولى: المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبون بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري المصري الممتاز ودون تسليمه إلى إدارة النادي، كان يجب إيداع ذلك المبلغ في حسابات النادي الأهلي أولاً، ثم تتم بعدها عملية الصرف واتخاذ الإجراءات وأيضاً خصم الضرائب، بدلاً من توزيع ذلك التبرع بشكل مباشر استناداً إلى أنه إهداء شخصي للفريق وجهازه.

الملاحظة الثانية: عدم قيام إدارة النادي الأهلي بمُخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات، في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة التي حوت القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين.

وفي ختام تصريحاته أكد محمد مرجان أن النادي الأهلي سوف يقوم بالرد على هذه الملاحظات في الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال خطاب رسمي سوف يتم إرساله إلى وزارة الشباب والرياضة بما يتفق مع اللوائح المنظمة للعمل في الهيئات الرياضية.

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