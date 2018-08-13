ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني الأثنين 13/8/2018 في كأس العرب

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ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، سقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق النجمة اللبناني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الذهاب في إطار دور ال32 من مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام بين الفريقين على أرض دولة لبنان في شهر سبتمبر المقبل.

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وجاءت تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / محمد نجيب / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / أحمد فتحي / مؤمن زكريا / وليد سليمان / أحمد حمدى.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة فريق الأهلي الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره، مما جعله يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة لبنان.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق الأهلي في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم مروان محسن كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى عباس حسن تصدى لها بنجاح وأبقى على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق واصل فريق الأهلي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة الحقيقية على مرمى ضيفه، وفي مقابل ذلك تراجع فريق النجمة بشكل كامل إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة من أجل خطف وحيد في المباراة على أقل تقدير.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد فريق الأهلي ينجح في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب المخضرم أحمد فتحي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى عباس حسن أبعدها ببراعة كبيرة للغاية بأطراف أصابعه إلى الخارج.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير سنحت أمام فريق الأهلي فرصة أخرى مثالية من أجل افتتاح التسجيل، وهذه المرة حينما نفذ النجم وليد سليمان ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة للغاية، ولكن العارضة تصدت للكرة وحرمت المارد الأحمر من أولى أهدافه في المباراة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط استمر الوضع على حاله دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، في شوط المباراة الثاني دخل فريق الأهلي عازماًعلى التقدم في النتيجة بأي وسيلة ممكنة، وفي مقابل ذلك حاول فريق النجمة أن يضغط عالياً على مضيفه سعياً منه لتحقيق المفاجأة غير المتوقعة على الإطلاق نظراً لما حدث في سيناريو شوط المباراة الأول.

وفي الدقيقة الحادية والستين حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية بحثاً عن تسجيل الأهداف، وذلك من خلال إشراك اللاعب ميدو جابر بدلاً من اللاعب مؤمن زكريا.

وفي الدقيقة السبعين واصل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون محاولاته من أجل تنشيط خط وسط ميدانه الهجومي بسبب انخفاض مستوى فريقه كثيراً من الناحية الهجومية، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب أحمد حمودي بدلاً من اللاعب الشاب أحمد حمدى.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثمانين، دفع المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بآخر أوراقه الهجومية في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم الشاب صلاح محسن بدلاً من متوسط الميدان المخضرم حسام عاشور.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم تشهد أي جديد على الإطلاق سواء من جانب فريق الأهلي أو حتى من جانب فريق النجمة، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وبالتالي تبقى كافة الإحتمالات واردة في مباراة الإياب في شهر سبتمبر القادم.

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