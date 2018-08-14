لاعب الأهلي ينجو من حادثة على الطريق الصحراوي بعد مباراة النجمة

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شهدت الساعات الأخيرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي تعرض أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى حادث مروري، وذلك عقب نهاية المباراة التي جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق النجمة اللبناني في إطار مسابقة كأس العرب للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

حيث تعرض النجم المخضرم والظهير الأيمن أحمد فتحي إلى حادث مروري بسيارته، وذلك أثناء عودته من ملعب برج العرب على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي، مما أثار حالة من الذعر بين الوسط الرياضي المصري.

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وتعقيباً على ذلك الحادث، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من خلال تصريحات صحفية، أن الحادث الذي تعرض له النجم المخضرم أحمد فتحي بسيط للغاية.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن محمد يوسف على أن النجم المخضرم أحمد فتحي سليم بنسبة 100%، وأيضاً لم يتعرض إلى أي مكروه أو أي إصابات على الإطلاق إثر ذلك الحادث، مشيراً في الوقت ذاته إلى جاهزيته من أجل المشاركة مع الفريق في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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