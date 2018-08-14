موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الأوروبي الأربعاء 15/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين، وذلك في إطار مباراة كأس السوبر الأوروبي 2018 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وسوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الأولى في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الظفر بأولى ألقاب الموسم الجديد، وخاصة في ظل رغبة الفريق الملكي في إثبات قدراته أمام جماهيره بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت في قلعة سانتياغو بيرنابيو عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن كلاً من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إضافة إلى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قد رحل كلاهما عن صفوف النادي الملكي، مما جعل جماهير النادي الملكي تخشى كثيراً على مستقبل فريقهُا في السنوات القادمة.

ولكن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز لم تقف مكتوفة الأيدي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بل تحركت بشكل سريع من أجل تعويض رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في المقام الأول، وذلك من خلال التعاقد مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي نظراً لعلاقته المثالية مع اللاعبين الكوادر في الفريق الملكي مما يمنحه السيطرة المطلقة على غرفة الملابس.

أما تعويض رحيل الدون كريستيانو رونالدو، فلم يحدث مثلما كان متوقعاً بعدما أكد المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي أنه ينوي الاعتماد على الأداء الجماعي للفريق وليس على لاعب واحد فقط مثلما كان الحال طوال السنوات الماضية.

ولا شك أن نجاح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الحالي، سوف يُعطي للفريق الملكي دافعاً قوياً للغاية من أجل المنافسة على كافة الألقاب في بقية أطوار الموسم، وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا الذي يسعى الريال للظفر به للموسم الرابع على التوالي في إنجاز تاريخي لن يتكرر أبداً.

أما الهدف الأبرز لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي، سوف يكون هو العودة من جديد للتتويج بلقب الدوري الإسباني، وخاصة وأن الغريم التقليدي فريق برشلونة بات على بُعد عشرة ألقاب فقط لا غير من الفريق الملكي، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف يسعى الفريق الملكي إلى الظفر بلقب كأس ملك إسبانيا الذي لم يدخل إلى خزائن النادي منذ عام 2014.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد عازماً هو الآخر على التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، وخاصة بعد التدعيمات القوية التي قامت إدارة نادي الروخي بلانكوس بالتعاقد معها في الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل فريق أتلتيكو مدريد مرشحاً للمنافسة على كافة الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد يتميز فريق أتلتيكو مدريد في هذه المباراة بعامل الاستقرار الفني، وخاصة بعد بقاء مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، ولكن وفي الوقت ذاته سوف يكون فريق أتلتيكو مدريد معرضاً إلى عامل المفاجأة أمام جاره الفريق الملكي.

وبدون أدنى شك سوف يكون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، هو الهدف الرئيسي بالنسبة إلى فريق أتلتيكو مدريد، وخاصة وأن المباراة النهائية لأعرق المسابقات الأوروبية في نسخة الموسم الحالي سوف تُقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو الملعب الخاص بنادي أتلتيكو مدريد مما يُعطي فريق الروخي بلانكوس دوافع لا مثيل لها.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييجو جودين / ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا.

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