موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز الأربعاء 15/8/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الكامب نو، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وبوكا جونيورز في هذه المباراة الودية.

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موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأربعاء الموافق لليوم الخامس عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الحالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبوكا جونيورز تحديداً في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، سوف تكون مباراة برشلونة وبوكا جونيورز منقولة بشكل حصري عبر قناة بيراميدز HD.

آخر تحضيرات برشلونة وبوكا جونيورز والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الودية الأخيرة قبل انطلاقة مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تحقيق أفضل انطلاقة ممكنة للموسم الحالي، وخاصة بعدما نجح فريق برشلونة في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني منذ أيام قليلة ماضية.

ولا شك أن تتويج فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني، سوف يُعطي الفريق الكتالوني دافعاً معنوياً كبيراً للغاية من أجل المنافسة بكل قوة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، وذلك على الرغم من أداء الفريق الكتالوني لم يكن جيداً على الإطلاق أمام فريق إشبيلية في مباراة كأس السوبر الإسباني.

وبكل تأكيد سوف المباراة الودية الأخيرة أمام فريق بوكا جونيورز بمثابة الفرصة المثالية بالنسبة إلى فريق برشلونة، وذلك من أجل خلق الانسجام بين الصفقات الجديدة مع اللاعبين السابقين في الفريق الكتالوني، علماً بأن فريق برشلونة سوف يبدأ موسمه دون أي إصابات على الإطلاق على مستوى الفريق.

ومن المؤكد أن الفريق الكتالوني سوف يسعى في الموسم الحالي إلى الحفاظ على لقبه سواء بطلاً لمسابقة الدوري الإسباني أو حتى لمسابقة كأس ملك إسبانيا، أما الهدف الأسمى سوف يكون هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وبدون أدنى شك باتت مسابقة دوري أبطال أوروبا تُمثل عقدة كبيرة أمام فريق برشلونة في السنوات القليلة الماضية، حيث تم إقصاء الفريق الكتالوني في آخر ثلاثة مواسم على التوالي من الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

حيث تم إقصاء فريق برشلونة في المرة الأولى وذلك تحديداً في عام 2016 على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، أما المرة الثانية فكانت في العام الماضي 2017 وذلك على يد فريق يوفنتوس الإيطالي، بينما كانت المرة الثالثة في العام الحالي 2018 وذلك على يد فريق روما الإيطالي.

وكان نادي برشلونة نشيطاً للغاية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك سواء من خلال التعاقد مع لاعبين أو حتى من خلال التخلي عن لاعبين من صفوف الفريق الكتالوني، والبداية مع الراحلين عن جدران قلعة الكامب نو.

ويأتي في مقدمة الأسماء التي رحلت عن صفوف نادي برشلونة، هو النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا الذي اتجه للتعاقد مع نادي فيسيل كوبي الياباني، كما رحل أيضاً كلاً من الثلاثي الفرنسي لوكاس دين إضافة إلى الكولومبي يرى مينا وأيضاً البرتغالي أندريه غوميش تجاه نادي إيفرتون الإنجليزي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل رحل أيضاً عن صفوف نادي برشلونة كلاً من الإسباني أليكس فيدال تجاه نادي إشبيلية الإسباني، إضافة إلى البرازيلي باولينيو تجاه نادي غوانجو إيفرجراندي الصيني، وأخيراً الإسباني جيرارد ديولوفيو تجاه نادي واتفورد الإنجليزي.

وفي مقابل ذلك تعاقد نادي برشلونة مع المدافع الفرنسي كليمنت قادماً من صفوف نادي إشبيلية، إضافة إلى متوسط الميدان التشيلي أرتورو فيدال قادماً من صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وأيضاً البرازيلي مالكوم قادماً من صفوف نادي بوردو الفرنسي، وأخيراً البرازيلي أرثور قادماً من صفوف نادي غريميو البرازيلي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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