كارتيرون يكشف عن قائمة الأهلي قبل مواجهة الترجي ويحسم آخر مقعدين في أفريقيا

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

كما استقر أيضاً المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على آخر مقعدين شاغرين في قائمة فريق الأهلي الأفريقية، حيث أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني لفريق الأهلي قد استقر على ضم كلاً من الثنائي ناصر ماهر إضافة إلى أكرم توفيق إلى قائمة فريق الأهلي الأفريقية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن قائمة فريق الأهلي باتت الآن مكتملة، على أن يتوجه كافة العناصر المتواجدة داخل القائمة رفقة بعثة النادي الأهلي في صباح يوم غداً الأربعاء إلى دولة تونس، وذلك استعداداً لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي على ملعب رادس.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في المباراة المنتظرة أمام فريق الترجي الرياضي، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد فتحي / سعد الدين سمير / محمد نجيب / أيمن أشرف / ساليف كوليبالي / علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية / هشام محمد / أكرم توفيق / كريم نيدفيد / وليد سليمان / إسلام محارب / أحمد حمودي / ميدو جابر / ناصر ماهر / أحمد حمدى.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ويواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الترجي الرياضي في مساء يوم الجمعة القادم الموافق لليوم السابع عشر من شهر أغسطس الحالي على الملعب الأولمبي في رادس، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تكون المباراة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة.

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