ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش الثلاثاء 14/8/2018 في الدوري المصري

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ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، حقق فريق بيراميدز فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أغسطس الحالي على ملعب جهاز الرياضة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بيراميدز في المباراة البرازيلي لوكاس ريبامار في الدقيقة الثانية والخمسين والدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق طلائع الجيش في المباراة اللاعب عاصم صلاح في الدقيقة التاسعة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثالث في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك يرفع فريق بيراميدز رصيده إلى 7 نقاط، فيما استقر رصيد فريق طلائع الجيش عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة فريق بيراميدز الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: كارلوس كينو / لوكاس ريبامار / كارلوس إدواردو.

المدير الفني: البرازيلي ألبرتو فالنتين.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق طلائع الجيش الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: علي الفيل / خالد سطوحي / عاصم صلاح / محمد أبو المجد.

خط الوسط: أحمد سامي / محمد رزق / فرانك ستيفن / كريم طارق / عمرو عموري.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: المصري محمد حلمي.

ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق بيراميدز الذي كان مطالباً بضرورة تحقيق الانتصار دون سواه في هذه المباراة في ظل الأموال الطائلة التي تم صرفها على الفريق طوال فترة الصيف الحالي حتى يكون منافساً على الألقاب.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز بشكل واضح على فريق بيراميدز من الناحية الهجومية، وخاصة في ظل التنظيم المثالي الذي تميز به فريق طلائع الجيش على مستوى جميع الخطوط، مما جعل إيقاع اللعب منخفضاً للغاية من كلا الطرفين.

وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بيراميدز في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمد فاروق كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد بسام أبعدها ببراعة كبيرة للغاية من على خط المرمى محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

ومع مرور الدقائق عاد الهدوء لكي يُسيطر من جديد على أجواء المباراة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل انعدمت أيضاً الفرص على مرمى أي من الفريقين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بيراميدز عازماً على تسجيل الأهداف بأي وسيلة ممكنة من أجل تحقيق الانتصار، وفي مقابل ذلك تمنى فريق طلائع الجيش أن تبقى الأمور على حالها حتى ينجح في نهاية المطاف بالخروج بنقطة واحدة فقط على أقل تقدير.

وفي الدقيقة الثانية والخمسين نجح فريق بيراميدز في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار الهدف الأول إثر استغلاله ثغرة واضحة في خط دفاع فريق طلائع الجيش وسط فرحة كبيرة من الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

وفي الدقيقة الحادية والستين كاد فريق بيراميدز يُضيف هدفه الثاني في المباراة، وذلك حينما نفذ اللاعب محمد مجدى أفشة ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى محمد بسام.

وفي الوقت الذي كان فيه فريق بيراميدز يبحث عن تسجيل ثاني أهدافه في المباراة من أجل ضمان النقاط الثلاث، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما نجح فريق طلائع الجيش في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب عاصم صلاح، والذي نفذ بدوره ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة لم يتمكن حارس المرمى المهدي سليمان من التصدي لها في الدقيقة التاسعة والستين لتشتعل أجواء المباراة من جديد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن رد فعل فريق بيراميدز لم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثالثة والسبعين حينما استغل خط الهجوم البرازيلي لفريق بيراميدز هجمة مرتدة سريعة إثر اندفاع لاعبي فريق طلائع الجيش، لينجح المهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار في نهاية المطاف في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه في المباراة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي تغيير على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم الدولي جهاد جريشة صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لصالح فريق بيراميدز الذي يسعى إلى المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بكل قوة في الموسم الحالي.

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